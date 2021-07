प्रो. अर्चना चुग के नेतृत्व में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं की एक (ऑल-वुमन) महिला टीम ने फंगल आई इंफेक्‍शन के लिए एक नोवेल एंटीफंगल स्‍ट्रैटजी विकसित की है. टीम में PHd छात्रा आस्था जैन, हर्षा रोहिरा, सुजीत शंकर और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ सुष्मिता जी शाह शामिल हैं. टीम की सभी सदस्‍य महिलाएं ही हैं.

टीम ने एक नोवेल पेप्टाइड-आधारित एंटिफंगल स्‍ट्रैटजी विकसित की है. प्रोफेसर चुग ने कहा, "इन पेप्टाइड्स में कोशिकाओं में अणुओं को अपने साथ ले जाने की क्षमता होती है. इसलिए, जब खराब पारगम्य नैटामाइसिन को पेप्टाइड से जोड़ा गया था, तो बनने वाला कॉम्‍पलैक्‍स एक बेहतर एंटिफंगल प्रभाव दिखाता है."

The team has successfully developed a novel peptide-based antifungal strategy for enhanced Natamycin penetration. The developed peptide-drug conjugate showed an appreciable antifungal effect in the lab.