Maharashtra Board Result 2021: महाराष्‍ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा में रजिस्‍टर्ड 14 लाख से अधिक छात्रों के लिए रिजल्‍ट का मार्किंग फॉर्मूला जारी कर दिया है. स्‍टूडेंट्स के नंबरों की गणना CBSE द्वारा अपनाए गए तीन साल के मार्किंग फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी और रिजल्‍ट 31 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद है. राज्‍य शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी जानकारी साझा की है.

📢Imp announcement: After several rounds of consultations with various stakeholders, we have finalised the assessment mode & the policy for tabulation of marks for Std.12th HSC board students. Given the pandemic situation, state board is permitted to pass all students #HSCExam pic.twitter.com/zt45CodRKy