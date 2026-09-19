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DUSU Election Counting 2026 Live: काउंटिंग में ABVP का दबदबा... प्रेसिडेंट समेत 3 पदों पर आगे, एक पर निर्दलीय को बढ़त

aajtak.in | नई दिल्ली | 19 सितंबर 2026, 10:43 AM IST

डूसू चुनाव में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है. इस बार मुकाबला ABVP, NSUI और वामपंथी छात्र संगठनों (AISA-SFI) के बीच रहा. वोटिंग दो पारियों, मॉर्निंग और इवनिंग में हुई.

दिल्ली विश्वविद्यालय में वोटिंग की गिनती शुरू (Photo/@ABVPVoice) दिल्ली विश्वविद्यालय में वोटिंग की गिनती शुरू (Photo/@ABVPVoice)

DUSU चुनाव की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई. अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2,000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है. मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के साथ प्रमुख सड़कों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं.

DUSU चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव समेत चार केंद्रीय पदों के लिए वोटों की गिनती नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में हो रही है.

DUSU चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार प्रमुख पदों पर ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा. ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को मैदान में उतारा, जबकि NSUI की ओर से विजय शंकर मीणा उम्मीदवार हैं. वहीं, वाम छात्र संगठनों ने भी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की.

चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. अलग-अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी और वैलिड आईडी कार्ड के बिना छात्रों को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी.

DUSU चुनाव के दौरान कैंपस में शक्ति प्रदर्शन, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के काफिले और हुड़दंगबाजी के मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और डीयू प्रशासन से सवाल किया था कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ.

DUSU चुनाव रिजल्ट से जुड़े पल-पल के अपडेट के लिए यहां जुड़े रहें...

10:25 AM (21 मिनट पहले)

ABVP चल रही आगे 

Posted by :- Nivedita

DUSU election का पहला रुझान आ गया है. सभी तीन पदों पर ABVP आगे चल रही है. वहीं, मैदान में उतरें अन्य उम्मीदवारों की स्थिति कुछ इस तरह है-    अनन्या (लेफ्ट)-288 वोट
मीणा (NSUI)-1,191 वोट
यश (ABVP)- 1,305 वोट

इनपुट- अनमोल 

10:20 AM (26 मिनट पहले)

किसे सिर सजेगा ताज? 

Posted by :- Nivedita

एबीवीपी की ओर से ये हैं प्रत्याशी

अध्यक्ष पद के लिए यश डबास  
उपाध्यक्ष पद के लिए इशू मौर्य
सचिव पद के लिए रिया छावड़ी
संयुक्त सचिव पद के लिए लक्ष्य राज सिंह

एनएसयूआई के प्रत्याशी

अध्यक्ष- विजय शंकर मीणा
उपाध्यक्ष- वीर चतरथ
सचिव- नम्रता चौधरी 
संयुक्त सचिव- गोपाल चौधरी

आइसा-SFI के संयुक्त उम्मीदवार

अध्यक्ष- अनन्या रतूड़ी (आइसा)
उपाध्यक्ष- अक्षत शिखर (आइसा)
सचिव- स्टैनजिन डेस्क्योंग (SFI)
संयुक्त सचिव- बी. पारिजात (SFI)
 

10:00 AM (46 मिनट पहले)

वोटिंग के लिए पूरी हुई व्यवस्था 

Posted by :- Nivedita

चीफ रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राजेश सिंह कहते हैं कि हमारी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से और सुचारू रूप से की गई है. हमने व्यापक तैयारियां की हैं... वोटों की गिनती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. आज सुबह, उम्मीदवारों की मौजूदगी में हमने स्ट्रांग रूम को खोला. फिर हम सभी कंट्रोल यूनिट्स को कैमरे की निगरानी में नीचे लाए और अब उन्हें गिनती वाली मेजों तक ले जाया जा रहा है. इस तरह  गिनती की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. मेरा मानना ​​है कि नतीजे दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आ जाएंगे. 

 

9:57 AM (49 मिनट पहले)

कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा. 

Posted by :- Nivedita

इसके अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आज कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी उम्मीदवारों को यह बात पहले ही बता दी है. 

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9:51 AM (55 मिनट पहले)

NSUI के  वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार ने क्या कहा? 

Posted by :- Nivedita

DUSU चुनाव 2026 के वोटों की गिनती के दौरान, NSUI के वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार वीर छत्रथ कहते हैं कि  हम बहुत पॉजिटिव हैं. उन्होंने आगे कहा कि जाहिर है, जब आपने इतनी मेहनत की हो, तो वोटिंग से पहले थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है लेकिन हम बहुत पॉज़िटिव हैं और चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे. 

 

9:46 AM (एक घंटा पहले)

चुनाव प्रचार नियमों के उल्लंघन की अदालती जांच शुरू

Posted by :- Nivedita

दिल्ली उच्च न्यायालय ने DUSU चुनावों के दौरान लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बार-बार और खुलेआम उल्लंघन को नोट किया. चुनाव प्रचार में नॉर्थ कैंपस में मुद्रित पर्चे बांटना, गाड़ियों से रैलियां निकालना और साउथ कैंपस में प्रचार सामग्री वितरित करना शामिल था. 

9:44 AM (एक घंटा पहले)

सुरक्षा के बीच चल रही है गिनती 

Posted by :- Nivedita

DUSU चुनाव 2026 की वोटों की गिनती को लेकर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP निहारिका भट्ट  ने कहा कि वोटों की गिनती को देखते हुए स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.  इस तैनाती में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाहरी फोर्स के जवान शामिल हैं. 

9:42 AM (एक घंटा पहले)

DUSU चुनाव के लिए शुरू हुई काउंटिंग

Posted by :- Nivedita

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. मतगणना दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित मल्टीपर्पज हॉल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है. 

 

9:34 AM (एक घंटा पहले)

सुरक्षा के बीच चल रही है गिनती 

Posted by :- Nivedita

DUSU चुनाव 2026 की वोटों की गिनती को लेकर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP निहारिका भट्ट  ने कहा कि वोटों की गिनती को देखते हुए स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.  इस तैनाती में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाहरी फोर्स के जवान शामिल हैं. 
 

 

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9:26 AM (एक घंटा पहले)

अध्यक्ष पद के लिए कड़ी टक्कर 

Posted by :- Nivedita

शुरुआती रुझानों को देखते हुए पता चलता है कि ABVP और NSUI के  बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है. ABVP की ओर से अध्यक्ष पद के लिए यश डबास तो NSUI की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए विजयशंकर मीणा के बीच मुकाबला है. 

9:24 AM (एक घंटा पहले)

कुल 20 उम्मीदवारों ने लड़ा चुनाव

Posted by :- Nivedita

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) व स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के गठबंधन समेत मुख्य छात्र संगठनों को मिलाकर 20 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. उम्मीदवारों की अंतिम अनंतिम सूची के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए सात, उपाध्यक्ष के लिए पांच, सचिव के लिए चार और संयुक्त सचिव पद के लिए चार उम्मीदवार मैदान में थे. 

9:16 AM (एक घंटा पहले)

छात्रों का ABVP पर पूरा भरोसा

Posted by :- Akash


DUSU चुनाव 2026 की मतगणना के बीच ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश डबास ने कहा कि छात्रों का ABVP पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि संगठन ने पूरे साल छात्रों के लिए लगातार काम किया है. यश डबास ने कहा कि ABVP ने ‘पिंक बूथ’ स्थापित कराने से लेकर ‘वामिका’ वैन की व्यवस्था करने तक काम किया.

उन्होंने बताया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हजार से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए. इसके अलावा खेलों से जुड़े छात्रों के लिए ‘DU Olympics’ जैसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया.

9:01 AM (एक घंटा पहले)

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

Posted by :- Akash

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव की मतगणना शुरू होने वाली है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. काउंटिंग सेंटर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

 

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