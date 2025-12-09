दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, UPSC/BPSC परीक्षा तैयारी के लिए ₹1 लाख तक की सहायता

बिहार सरकार ने दिव्यांग युवाओं के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है. अब सिविल सेवा की तैयारी करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि तैयारी के दौरान आने वाली आर्थिक परेशानियां उनके सपनों के रास्ते में रुकावट न बनें. पहली बार दिव्यांग उम्मीदवारों को BPSC और UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे मेन्स और इंटरव्यू की तैयारी निश्चित होकर कर सकें. इससे पहले यह योजना सिर्फ अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग उम्मीदवार भी इसका लाभ उठा सकेंगे.

और पढ़ें

BPSC और UPSC के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी?

BPSC प्रीलिम्स पास करने पर: ₹50,000

UPSC प्रीलिम्स पास करने पर: ₹1,00,000

यह राशि दिव्यांग उम्मीदवारों को मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दी जाएगी.

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मकसद है दिव्यांग युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में अधिक भागीदारी का मौका देना और उनकी आर्थिक दिक्कतों को कम करना. जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे.

कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है? (पात्रता)

अभ्यर्थी को ये बातें अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी.

बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.

पिछड़ा वर्ग, EWS या सामान्य वर्ग का प्रमाण-पत्र होना चाहिए.

40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए.

BPSC या UPSC प्रीलिम्स परीक्षा पास की हो.

अभ्यर्थी किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो—चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की हो.

प्रोत्साहन राशि सिर्फ एक बार मिलेगी, चाहे अभ्यर्थी दोनों परीक्षाएं (BPSC और UPSC) ही क्यों न पास करे.

ऑनलाइन आवेदन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?

फोटो और सिग्नेचर

आवासीय प्रमाण पत्र

जाति/कोटि प्रमाण-पत्र

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

UDID कार्ड

परीक्षा का एडमिट कार्ड

परीक्षा से जुड़े दस्तावेज

आधार कार्ड

मोबाइल नंबर व सक्रिय ईमेल ID

---- समाप्त ----