दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, UPSC/BPSC परीक्षा तैयारी के लिए ₹1 लाख तक की सहायता

बिहार सरकार ने दिव्यांग युवाओं के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है. अब सिविल सेवा की तैयारी करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि तैयारी के दौरान आने वाली आर्थिक परेशानियां उनके सपनों के रास्ते में रुकावट न बनें. पहली बार दिव्यांग उम्मीदवारों को BPSC और UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे मेन्स और इंटरव्यू की तैयारी निश्चित होकर कर सकें. इससे पहले यह योजना सिर्फ अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग उम्मीदवार भी इसका लाभ उठा सकेंगे.
BPSC और UPSC के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी?
यह राशि दिव्यांग उम्मीदवारों को मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दी जाएगी.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मकसद है दिव्यांग युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में अधिक भागीदारी का मौका देना और उनकी आर्थिक दिक्कतों को कम करना. जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे.
कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है? (पात्रता)
ऑनलाइन आवेदन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?