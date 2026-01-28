scorecardresearch
 
गूगल में कैसे लगती है नौकरी? करनी होती है ये पढ़ाई, शुरुआत में ही मिलती है इतनी सैलरी

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में नौकरी करने का सपना हर उस युवक का होता है, जो टेक फील्ड से जुड़े होते हैं. इसके लिए हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं जिसमें कुछ कामयाब हो जाते हैं, तो कुछ पीछे रह जाते हैं. 

गूगल में इस तरह होती है हायरिंग. (Photo:Pexels )
हर साल भारत समेत दुनिया भर के देशों से लाखों युवा गूगल में नौकरी करने के लिए आवेदन करते हैं. टेक फील्ड में अपना करियर बनाने वाले उम्मीदवारों का गूगल में जॉब करना किसी सपने से कम नहीं होता है. इसमें आपको अच्छी सैलरी, फैसिलीटीज के साथ रोजाना नई-नई टेक्नोलाजी के बारे में सीखने का मौका मिलता है. दुनिया के टॉप टेक कंपनी में नौकरी पाना आसान नहीं है. 

कई युवा ये सोचकर ही घबरा जाते हैं कि हम गूगल में कैसे काम कर सकते हैं? इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी जरूरी होती है. ऐसे में अगर आप भी गूगल के साथ काम करना चाहते हैं तो, चलिए जान लेते हैं क्या है गूगल का हायरिंग प्रोसेस. 

ये पढ़ाई है जरूरी 

गूगल में जॉब पाने के लिए डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स मायने रखती है. हालांकि, टेक्निकल रोल्स के लिए ये पढ़ाई जरूरी होती है. इनमें B.E./ B.Tech (कंप्यूटर साइंस / IT), MCA (Master of Computer Applications) और कहीं-कहीं B.Sc / M.Sc (कंप्यूटर साइंस) भी मान्य होती है. इसके साथ ही अलग-अलग जॉब रोल के लिए योग्यता अलग होती हैं. 

गूगल में ऐसे होती है हायरिंग 

  • गूगल में जॉब पाने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट Google Careers पर विजिट करें. इसके बाद आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसपर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा. 
  • इसके बाद जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तो HR या रिक्रूटर आपके कनेक्ट करता है. 
  • हालांकि, कुछ रोल्स के लिए कोडिंग टेस्ट, केस स्टडी या पोस्ट के मुताबिक टेस्ट लिया जाता है. 
  • अगर आपकी स्किल या एप्लीकेशन रिक्रूटर को पसंद आता है, तो वे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. साथ ही आपको पर्सनालिटी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में हायरिंग कमेटी फैसले लेगी. इस सारी प्रक्रिया को 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं. 

इतनी मिलती है सैलरी 

वहीं, अगर सैलरी की बात करें, तो गूगल में फ्रेशर्स के लिए सैलरी लगभग 15 लाख से 40 लाख सालाना होती है.ये रोल और लोकेशन पर भी निर्भर करती है. इसके अलावा इंटर्नशिप सैलरी 50,000 से 1 लाख प्रति माह हो सकती है. 
 

