इन विभागों में निकली शानदार जॉब वैकेंसी, एक के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा 

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए इन विभागों में जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इनमें GDS भर्ती से लेकर हरियाणा में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद शामिल हैं. इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है.

और पढ़ें

ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई हैं और किस तरह आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती

हरियाणा में 5500 पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था और आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हुई थी. खास बात ये है कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को इस भर्ती के लिए उम्र सीमा में राहत दी है. इस पद के लिए उम्मीदवार आवेदन 31 जनवरी, 2026 तक कर सकते हैं.

डाक विभाग में कई पदों पर भर्ती

डाक विभाग में GDS भर्ती के तहत 28,740 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. इसके जरिए ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिसेटेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक के पदों पर भर्ती होगी. इस पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होगा. इसके लिए आवेदन 31 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, जो 14 फरवरी को बंद हो जाएगी. आवेदन में गलती सुधारने के लिए 18 और 19 फरवरी को करेक्शन विंडो ओपन होगी.

Advertisement

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती

वहीं, छत्तीसगढ़ सरकारी की ओर से शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 5000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया है कि फरवरी, 2026 तक इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए.

---- समाप्त ----