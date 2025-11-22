scorecardresearch
 

आखिरी पल तक तेजस और खुद को बचाने की कोशिश करते रहे विंग कमांडर नमांश, देखें Video

दुबई एयर शो में तेजस क्रैश का नया साफ वीडियो वायरल सामने आया है. आखिरी पल में विंग कमांडर नमांश स्याल ने इजेक्ट करने की कोशिश की. पैराशूट जैसी चीज दिखी, लेकिन ऊंचाई कम थी. इसलिए वो खुल नहीं पाया. पायलट ने पहले विमान बचाने की भरपूर कोशिश की. हिमाचल के 37 साल के बहादुर शहीद को पूरा देश सलाम कर रहा है.

दुबई एयरशो में तेजस और खुद बचाने की कोशिश की थी पायलट विंग कमांडर नमांश ने. (Photo: ITG)
दुबई एयर शो 2025 में हुए तेजस विमान हादसे का एक बिल्कुल साफ नया वीडियो सामने आया है. यह वीडियो दिखाता है कि हिमाचल के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल (37) ने आखिरी पल में अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की. उन्होंने इजेक्ट बटन दबाया, लेकिन ऊंचाई और समय दोनों कम थे. विमान जमीन से टकराया और आग का गोला बन गया.

नया वीडियो आया सामने, सब साफ दिख रहा है

दुबई एयर शो 2025 के आखिरी दिन तेजस क्रैश का एक बिल्कुल साफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. WL Tan's Aviation Videos ने इसे पोस्ट किया. हर सेकंड साफ दिख रहा है कि क्या हुआ.

यह भी पढ़ें: दुबई एयर शो में क्रैश हुए तेजस के शहीद पायलट का आखिरी VIDEO आया सामने

आखिरी पल में इजेक्ट की कोशिश

वीडियो में तेजस कम ऊंचाई पर बैरल रोल और नेगेटिव-जी टर्न कर रहा था. अचानक संतुलन बिगड़ा और विमान नीचे गिरने लगा. ठीक 49-52 सेकंड पर आग लगी. एक छोटा पैराशूट जैसा ऑब्जेक्ट दिखा – यानी विंग कमांडर स्याल ने आखिरी पल में इजेक्ट बटन दबाया. लेकिन ऊंचाई सिर्फ कुछ मीटर थी, पैराशूट नहीं खुल सका.

पायलट ने पहले विमान बचाने की कोशिश की

विशेषज्ञों का कहना है – नमांश स्याल ने पहले विमान को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की. तेजस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने सोचा शायद बचा लेंगे. जब कुछ नहीं हुआ तब इजेक्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: Operation Sindoor: भारत-PAK जंग को चीन ने बनाया अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड, बड़ा खुलासा

तेजस का पहला घातक हादसा

10 साल की सेवा में तेजस से पहली बार किसी पायलट की जान गई. पिछला हादसा मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुआ था, तब पायलट सुरक्षित निकल गए थे.

नमांश स्याल कौन थे?

  • उम्र: 37 साल  
  • घर: हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा (नागरोटा बागवान)  
  • पत्नी: रिटायर्ड विंग कमांडर  
  • बेटी: 7 साल की
  • हादसे से कुछ घंटे पहले ही वे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ मुस्कुराते हुए दिखे थे.

अंतिम संस्कार रविवार को

रविवार दोपहर पार्थिव शरीर गग्गल एयरपोर्ट पहुंचेगा. कांगड़ा में राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. पूरा हिमाचल और देश शोक में है.

---- समाप्त ----
