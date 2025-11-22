आखिरी पल तक तेजस और खुद को बचाने की कोशिश करते रहे विंग कमांडर नमांश, देखें Video

दुबई एयर शो 2025 में हुए तेजस विमान हादसे का एक बिल्कुल साफ नया वीडियो सामने आया है. यह वीडियो दिखाता है कि हिमाचल के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल (37) ने आखिरी पल में अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की. उन्होंने इजेक्ट बटन दबाया, लेकिन ऊंचाई और समय दोनों कम थे. विमान जमीन से टकराया और आग का गोला बन गया.

नया वीडियो आया सामने, सब साफ दिख रहा है

दुबई एयर शो 2025 के आखिरी दिन तेजस क्रैश का एक बिल्कुल साफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. WL Tan's Aviation Videos ने इसे पोस्ट किया. हर सेकंड साफ दिख रहा है कि क्या हुआ.

आखिरी पल में इजेक्ट की कोशिश

वीडियो में तेजस कम ऊंचाई पर बैरल रोल और नेगेटिव-जी टर्न कर रहा था. अचानक संतुलन बिगड़ा और विमान नीचे गिरने लगा. ठीक 49-52 सेकंड पर आग लगी. एक छोटा पैराशूट जैसा ऑब्जेक्ट दिखा – यानी विंग कमांडर स्याल ने आखिरी पल में इजेक्ट बटन दबाया. लेकिन ऊंचाई सिर्फ कुछ मीटर थी, पैराशूट नहीं खुल सका.

पायलट ने पहले विमान बचाने की कोशिश की

विशेषज्ञों का कहना है – नमांश स्याल ने पहले विमान को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की. तेजस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने सोचा शायद बचा लेंगे. जब कुछ नहीं हुआ तब इजेक्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

तेजस का पहला घातक हादसा

10 साल की सेवा में तेजस से पहली बार किसी पायलट की जान गई. पिछला हादसा मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुआ था, तब पायलट सुरक्षित निकल गए थे.

नमांश स्याल कौन थे?

अंतिम संस्कार रविवार को

रविवार दोपहर पार्थिव शरीर गग्गल एयरपोर्ट पहुंचेगा. कांगड़ा में राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. पूरा हिमाचल और देश शोक में है.

