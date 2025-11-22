दुबई एयर शो में क्रैश हुए तेजस के शहीद पायलट का आखिरी VIDEO आया सामने

दुबई एयर शो 2025 के आखिरी दिन एक दुखद हादसा हुआ. भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस (Tejas) एक प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान के पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौके पर ही मौत हो गई. भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है और जांच के आदेश दिए हैं. यह तेजस का दूसरा बड़ा हादसा है.

हादसे से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारत के वीर पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन के साथ देखा जा सकता है. दुबई से पहले गुवाहाटी में हुए एयर शो में शानदार प्रदर्शन किया था.

दुर्घटना कैसे हुई?

यह हादसा शुक्रवार दोपहर लगभग 2:10 बजे (स्थानीय समय) अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. तेजस विमान प्रदर्शन के लिए हवा में उड़ रहा था. यह कई बार शो साइट के ऊपर से गुजरा और एक लो रोल (कम ऊंचाई पर घुमाव) कर रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण खो गया और यह तेजी से जमीन की ओर गिर गया. टकराने पर जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं निकलने लगा. वीडियो फुटेज में दिखा कि विमान ने बैरल रोल (घुमाव) किया, लेकिन फिर संतुलन बिगड़ गया.

भारतीय वायुसेना का बयान

भारतीय वायुसेना (IAF) ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान IAF के तेजस विमान का हादसा हो गया. पायलट को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई. IAF इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है. हादसे के कारण जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है. नमांश स्याल हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले थे.

पूरा कांगड़ा रो रहा है

नागरोटा बागवान के वार्ड नंबर-7, पैतलकर पंचायत के रहने वाले 34 साल के नमांश स्याल की शहादत की खबर आते ही गांव में मातम छा गया. रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव की महिलाएं घर पर इकट्ठा होकर रो-रोकर बिलख रही हैं. घर के बाहर शोक की लहर है.

अंतिम संस्कार रविवार को

शहीद का पार्थिव शरीर रविवार दोपहर 2 बजे गग्गल एयरपोर्ट पहुंचेगा. इसके बाद पैतृक दाह-संस्कार स्थल सेलुड़ में पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. ताया जोगिंदर स्याल ने बताया कि खबर शुक्रवार दोपहर 3 बजे मिली थी. (इनपुटः अशोक रैना)

