दागो और आगे बढ़ो... दुश्मन का डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाएगा मिसाइल, जानिए क्यों खास है भारत का रेल लॉन्चर
भारत ने अग्नि-प्राइम मिसाइल का पहला रेल लॉन्चर टेस्ट सफलतापूर्वक किया. डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से 2000 किमी रेंज वाली इस नई मिसाइल को दागा. कैनिस्टर डिजाइन से तेज और सुरक्षित लॉन्च हुआ. रेल पर चलते हुए हमला संभव, दुश्मन को चकमा देना आसान.
रेलकार से लॉन्च होने वाली मिसाइल को ट्रैक करना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा. (Photo: DRDO/Wikipedia)
भारत ने 25 सितंबर 2025 को एक बड़ा कमाल कर दिखाया. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया. यह मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना मार सकती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे राष्ट्रीय गौरव बताया. लेकिन सवाल यह है कि रेल लॉन्चर से परीक्षण क्यों इतना खास है?
रेल लॉन्चर क्या है और यह क्यों बड़ा कदम है?
रेल लॉन्चर एक खास ट्रेन जैसा सिस्टम है, जो रेल की पटरियों पर चलता है. इसमें मिसाइल को कैनिस्टर (बंद बॉक्स) में रखा जाता है. यह ट्रेन चलते-चलते मिसाइल दाग सकती है. पहले मिसाइलें फिक्स्ड साइट्स या ट्रक से लॉन्च होती थीं, लेकिन रेल लॉन्चर दुश्मन को चकमा दे सकता है. यह परीक्षण भारत के लिए बड़ा कदम है क्योंकि...
दुनिया में रेल आधारित बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर बहुत कम देशों के पास है. सिर्फ 3-4 देशों ने इसे विकसित किया...
रूस (पूर्व सोवियत संघ): आरटी-23 मोलोडेट्स (एसएस-24 स्कैल्पेल) सिस्टम था. यह पूरी तरह ऑपरेशनल था, लेकिन अब बंद हो चुका.
अमेरिकाः अमेरिका ने एलजीएम-118 पीसकीपर मिसाइल को रेल लॉन्चर से जोड़ा था. कुछ दिन के बाद इसमें बंद कर दिया. अमेरिका के पास ऐसा कोई ऑपरेशनल सिस्टम नहीं.
उत्तर कोरिया: 2021 में रेल से मिसाइल टेस्ट किया. छोटी रेंज की मिसाइलें लॉन्च करता है.
चीन: ज्यादातर ट्रक-बेस्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन रेल सिस्टम पर काम चल रहा है.
यह क्लब बहुत छोटा है. भारत का शामिल होना वैश्विक स्तर पर ताकत दिखाता है.
भारत की नई ताकत
अग्नि-प्राइम का रेल लॉन्चर टेस्ट भारत की रणनीतिक शक्ति को नई ऊंचाई देता है. यह न सिर्फ हमले की स्पीड और रेंज बढ़ाता है, बल्कि दुश्मन को डराता भी है. चुनौतियां हैं, लेकिन फायदे ज्यादा. जल्द ही यह मिसाइल सेना में शामिल होगी. यह परीक्षण बताता है कि भारत अब दुनिया के टॉप डिफेंस क्लब में है.