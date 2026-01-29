ऑपरेशन सिंदूर में क्या PAK के किराना हिल्स पर हुए थे हमले, IAF के वीडियो से नई बहस

गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर भारतीय वायु सेना (IAF) ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रेसिजन स्ट्राइक्स और हवाई फुटेज दिखाए गए हैं. इस वीडियो ने एक बार फिर किराना हिल्स (Kirana Hills) पर भारतीय जेट्स के हमले की अफवाहों को हवा दे दी है. किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा के पास स्थित है. यहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर (परमाणु ठिकाने) होने की बात कही जाती है.

क्या दिखाया गया है वीडियो में?

वीडियो में IAF के फाइटर जेट्स द्वारा सटीक हमलों की फुटेज है.

इसमें पहाड़ी इलाकों में हमले, मिसाइल लॉन्च और एरियल स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं.

कई लोग इसे ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष) से जोड़ रहे हैं.

वीडियो में इस्तेमाल किए गए दृश्य किराना हिल्स जैसे इलाके से मिलते-जुलते लग रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

किराना हिल्स क्या है और क्यों संवेदनशील?

किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा के करीब स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है. यहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज और मिसाइल साइट्स होने की खुफिया रिपोर्ट्स हैं. अगर यहां हमला हुआ तो यह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा. इसलिए किसी भी हमले की खबर बहुत संवेदनशील होती है. दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती है.

ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था?

मई 2025 में कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के अंदर कई ठिकानों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स किए. चार दिनों (7-10 मई) के इस ऑपरेशन में भारत ने एयर सुपीरियरिटी हासिल की और पाकिस्तान को सीजफायर की मांग करनी पड़ी.

उस समय भी कई रिपोर्ट्स में किराना हिल्स पर हमले की अफवाहें आईं थीं. तत्कालीन एयर मार्शल ए.के. भारती (तब डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस) ने कहा था कि ऐसे सवालों पर न तो पुष्टि की जा सकती है, न ही इनकार. उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के दायरे और लक्ष्यों पर भारत अपनी पुरानी स्थिति पर कायम है.

नया वीडियो आने पर क्या है IAF की प्रतिक्रिया?

रिपब्लिक डे वीडियो जारी होने के बाद फिर वही सवाल उठे. डिफेंस सूत्रों के अनुसार IAF ने अपनी पुरानी स्थिति दोहराई है. कोई नया बयान या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. आधिकारिक तौर पर भारत कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, न कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर या सैन्य ठिकानों को.

क्यों उठ रही है बहस?

वीडियो में दिखाए गए दृश्य किराना हिल्स के इलाके से काफी मिलते-जुलते हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह सबूत है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर क्षेत्र के करीब हमला किया था. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि IAF जानबूझकर ऐसे फुटेज दिखाकर पाकिस्तान को संदेश दे रही है. लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी भी किराना हिल्स पर हमले की पुष्टि नहीं की.

यह वीडियो गणतंत्र दिवस पर IAF की ताकत दिखाने के लिए जारी किया गया, लेकिन इससे पुरानी अफवाहें फिर जिंदा हो गईं. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है. दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं. भारत अपनी रक्षा नीति पर कायम है और कहता है कि उसके हमले सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थे. किराना हिल्स पर हमले की बातें अभी भी सिर्फ अटकलें हैं – कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं.

