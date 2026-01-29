scorecardresearch
 
लद्दाख के ऊपर का लाल आसमान क्या चेतावनी दे रहा है जिसे भारत इग्नोर नहीं कर सकता?

लद्दाख के हानले में 19-20 जनवरी की रात आसमान लाल हो गया. ये सौर तूफान की वजह से हुआ. यह भारत के सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड, GPS और डिजिटल सिस्टम के लिए खतरा है। Aditya-L1 से चेतावनी मिल सकती है, लेकिन तैयारी जरूरी है. इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता.

लद्दाख में 19-20 जनवरी की रात आसमान लाल हो गया था. (Photo: X/@snorl)
लद्दाख में 19-20 जनवरी की रात आसमान लाल हो गया था. (Photo: X/@snorl)

लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में 19 और 20 जनवरी की रातें आम नहीं थीं. आमतौर पर गहरे नीले आकाश में सिर्फ तारे और आकाशगंगाएं दिखती हैं, लेकिन इन रातों में खून जैसा लाल ऑरोरा - जैसे नॉर्दन लाइट्स की तरह चमक उठा.

सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो गईं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ खूबसूरत नजारा नहीं – सूरज की बढ़ती एक्टिविटी का चेतावनी संकेत है. यह भारत के सैटेलाइट, पावर ग्रिड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है.  

क्या हुआ था? – सूरज का तूफान

  • 19 जनवरी 2026 को सूरज से एक X-क्लास सोलर फ्लेयर निकला – सबसे ताकतवर प्रकार का फ्लेयर यानी सौर लहर. 
  • इससे कोरोनल मास इजेक्शन (CME) निकला – सूरज का मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा और गैस का बड़ा बादल, जो 1700 किमी/सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आया. सिर्फ 25 घंटे में यह पृथ्वी पहुंच गया. 
  • इससे G4-लेवल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म (मैग्नेटिक तूफान) और S4-लेवल सोलर रेडिएशन स्टॉर्म हुआ – 2003 के बाद सबसे ज्यादा तेज.
  • हानले के ऑल-स्काई कैमरा (भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स - IIA) ने इसे रिकॉर्ड किया. यह इस सोलर साइकल में छठी बार हुआ है.

यह भी पढ़ें: नॉदर्न लाइट्स से रोशन अमेरिका-यूरोप... 20 साल का सबसे तेज सौर तूफान

red aurora over Hanle
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने ये तस्वीर जारी की जिसमें सोलर स्टॉर्म से बनने वाला ऑरोरा दिख रहा है. (Photo: IIA)

लाल ऑरोरा क्यों दिखा? – वैज्ञानिक वजह

ऑरोरा तब बनता है जब सूरज के चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं. वायुमंडल के ऑक्सीजन/नाइट्रोजन एटम्स को एक्टिवेट करते हैं. आमतौर पर ध्रुवीय इलाकों (उत्तर/दक्षिण) में हरा दिखता है, लेकिन हानले जैसे कम अक्षांश (latitude) में 300 किमी ऊपर ऑक्सीजन एटम्स से लाल रंग बनता है. यह सूरज के सोलर मैक्सिमम की वजह से ज्यादा हो रहा है.

भारत के लिए खतरा क्यों?

यह सुंदरता के पीछे बड़ा खतरा छिपा है... 

यह भी पढ़ें: स्पेसएक्स के सैटेलाइट ने खोया कंट्रोल... घूमता हुआ पृथ्वी की ओर गिर रहा, अंतरिक्ष में बढ़ता खतरा

  • सैटेलाइट्स पर असर: स्टॉर्म से पृथ्वी का मैग्नेटिक शील्ड सिकुड़ जाता है. Aditya-L1 मिशन (ISRO) ने दिखाया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स (36,000 किमी ऊपर) को भी सूरज की हानिकारक हवाएं लग सकती हैं. इससे सैटेलाइट्स ड्रैग से ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं.
  • पावर ग्रिड में समस्या: स्टॉर्म से पृथ्वी में जियोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करेंट्स बनते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर जला सकते हैं और ब्लैकआउट कर सकते हैं.
  • GPS, बैंकिंग, कम्युनिकेशन: GPS सिग्नल बिगड़ सकते हैं. बैंकिंग/नेविगेशन प्रभावित हो सकता है.
  • ISS पर असर: अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से बचने के लिए शेल्टर लेना पड़ा.
  • भारत की डिजिटल इकोनॉमी (UPI, 5G, सैटेलाइट इंटरनेट) पर बड़ा खतरा.
red aurora over Hanle
ये है हानले ऑब्जरवेटरी जहां आमतौर पर आसमान ऐसे दिखता है. (Photo: Dorje Angchuk)

भारत क्या कर रहा है? – तैयारी और समाधान

Aditya-L1 मिशन L1 पॉइंट पर है – सूरज से 15 लाख किमी दूर मौजूद है. यह CME को 24-48 घंटे पहले डिटेक्ट कर चेतावनी देता है. इससे सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डाल सकते हैं. ग्रिड को बैलेंस कर सकते हैं. हानले ऑब्जर्वेटरी (भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी) ग्राउंड डेटा देता है, जो सैटेलाइट डेटा को वैलिडेट करता है.

  • पावर ग्रिड हार्डनिंग: जियोमैग्नेटिक करेंट सेंसर्स लगाए जा रहे हैं ताकि रीयल-टाइम मॉनिटरिंग हो.
  • हानले डार्क स्काई रिजर्व की सुरक्षा: पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन लाइट पॉल्यूशन से बचाना जरूरी – ताकि ऑप्टिकल सेंसर्स काम करते रहें.

सुंदरता के साथ खतरे को समझें

हानले का लाल आकाश 2026 की शुरुआत में एक शानदार नजारा है, लेकिन यह सूरज के जागने का संकेत है. सोलर साइकल में ऐसे तूफान बढ़ेंगे. भारत को स्पेस वेदर फोरकास्टिंग मजबूत करनी होगी, सैटेलाइट्स और ग्रिड को सुरक्षित बनाना होगा. वैज्ञानिक कहते हैं – हमारा इलेक्ट्रॉनिक दुनिया ज्यादा नाजुक है जितना हम सोचते हैं. हानले जैसे जगहों को बचाकर हम अंतरिक्ष को देखते रहेंगे और खतरे से बचेंगे.  

---- समाप्त ----
