हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन... एयरफोर्स ने समझाया कैसे काम करता है इंडियन मल्टीलेयर रक्षाकवच

मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जब पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में 15 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए. इस हमले का जवाब देते हुएभारतीय वायु सेना के एकीकृत वायु रक्षा तंत्र (Integrated Air Defence System) ने न केवल इन हमलों को विफल किया.

पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को भी तबाह कर दिया. कैसे आईएएफ के एकीकृत वायु रक्षा तंत्र ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया और लाहौर में पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर एक मजबूत संदेश दिया.

पाकिस्तानी हमले का परिदृश्य

7-8 मई 2025 की रात, पाकिस्तान ने भारत के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, अवंतिपुर और भुज को निशाना बनाया.

इन हमलों में ड्रोन, मिसाइल और संभवतः लड़ाकू विमान जैसे एफ-16 और जेएफ-17 का उपयोग किया गया. यह हमला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में था, जिसमें भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए थे.

पाकिस्तान का उद्देश्य भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना और क्षेत्र में तनाव को बढ़ाना था. हालांकि, भारतीय वायु सेना के एकीकृत वायु रक्षा तंत्र ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, जिससे भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. इसके जवाब में भारत ने लाहौर में पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तान को भारी झटका लगा.

एकीकृत वायु रक्षा तंत्र की संरचना

भारत का एकीकृत वायु रक्षा तंत्र एक बहु-स्तरीय अत्याधुनिक प्रणाली है, जो विभिन्न रेंज और क्षमताओं वाली प्रणालियों को एकीकृत करती है. इसका संचालन एकीकृत वायु कमांड और कंट्रोल सिस्टम (IACCS) के माध्यम से होता है, जो रडार, सेंसर और हथियार प्रणालियों को एक डिजिटल नेटवर्क (AFNET) के जरिए जोड़ता है. यह तंत्र वास्तविक समय में खतरे की पहचान, ट्रैकिंग और निष्प्रभावीकरण को सुनिश्चित करता है...

एस-400 (सुदर्शन चक्र)

बराक-8 (MR-SAM)

आकाश मिसाइल प्रणाली

स्पाइडर (SPYDER)

ज़ु-23-2 और अन्य शॉर्ट-रेंज सिस्टम

एकीकृत काउंटर-यूएएस ग्रिड (C-UAS)

विशेषताएं: यह ड्रोन और लोइटरिंग मुनिशन को ट्रैक और नष्ट करने के लिए रडार, जैमर और डायरेक्टेड-एनर्जी हथियारों का उपयोग करता है.

पाकिस्तानी हमले में तंत्र की भूमिका

पाकिस्तान के हमले के दौरान, भारतीय वायु रक्षा तंत्र ने अपनी प्रभावशीलता को साबित किया. इसकी प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित थीं...

वास्तविक समय में खतरे की पहचान

IACCS ने हाई-स्पीड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के माध्यम से रडार और सेंसर डेटा को एकीकृत किया, जिससे पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल, और विमानों की गतिविधियों को तुरंत ट्रैक किया गया. जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट जैसे क्षेत्रों में रडार ने 1,800 किमी के हवाई क्षेत्र में खतरे की पहचान की.

मल्टी-लेयर इंटरसेप्शन:

