भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रवाना

भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन (INS तीर, शार्दूल, सुजाता और ICGS सारथी) दक्षिण पूर्व एशिया के लिए लंबी ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट पर निकल गई है.सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड में पोर्ट विजिट होगी. 110वीं IOTC के ट्रेनीज को ऑपरेशनल एक्सपोजर मिलेगा. नौसेनाओं के साथ एक्सचेंज, एक्सरसाइज होगी. एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मैरीटाइम सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर, INS शार्दूल, INS सुजाता और ICGS सारथी. (Photo: Indian Navy)
भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर, INS शार्दूल, INS सुजाता और ICGS सारथी. (Photo: Indian Navy)

भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन (1TS) दक्षिण पूर्व एशिया के लिए लंबी दूरी की ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट (LRTD) पर रवाना हो रही है. इसमें शामिल जहाज हैं – INS तीर, INS शार्दूल, INS सुजाता और ICGS सारथी. यह डिप्लॉयमेंट 110वीं इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स (IOTC) के ट्रेनिंग करिकुलम का हिस्सा है.

यात्रा का प्लान

स्क्वाड्रन सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड के पोर्ट पर विजिट करेगी. इन विजिट्स में स्थानीय नौसेनाओं और मैरीटाइम एजेंसियों के साथ कई गतिविधियां होंगी...

  • प्रोफेशनल इंटरैक्शन और ट्रेनिंग एक्सचेंज.
  • क्रॉस-डेक विजिट (एक जहाज से दूसरे पर जाना).
  • सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से बातचीत.
  • जॉइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज.

ये गतिविधियां इंटरऑपरेबिलिटी (एक साथ काम करने की क्षमता), आपसी भरोसा और समझ बढ़ाएंगी. साथ ही समुद्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान-प्रदान होगा.

Indian Navy Long Range Training Deployment

उद्देश्य क्या है?

यह डिप्लॉयमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग को ऑपरेशनल और क्रॉस-कल्चरल एक्सपोजर देगा. साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की मैरीटाइम साझेदारी मजबूत करेगा. यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडियन ओशन रीजन को फ्री, ओपन और इनक्लूसिव बनाने के विजन से जुड़ा है.

ट्रेनिंग कोर्स में 6 अंतरराष्ट्रीय ऑफिसर ट्रेनी भी शामिल हैं, जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से हैं. इससे भारतीय नौसेना की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कमिटमेंट दिखता है. इसके अलावा, भारतीय आर्मी और एयर फोर्स के जवान भी जहाजों पर सवार हैं. इससे तीनों सेनाओं के बीच जॉइंटनेस और कोहेसिवनेस बढ़ेगी.

महत्वपूर्ण क्यों?

यह लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग एक्सीलेंस पर जोर देता है. साथ ही मैरीटाइम डिप्लोमेसी, गुडविल और रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेटिव अप्रोच को बढ़ावा देता है. भारतीय नौसेना लगातार ऐसे डिप्लॉयमेंट करती रहती है, जो ट्रेनिंग के साथ-साथ विदेशी संबंध मजबूत करते हैं.

दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती मौजूदगी इंडो-पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है. यह मिशन नौसेना के युवा ऑफिसर्स को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देगा और भारत की 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) विजन को आगे बढ़ाएगा. 

---- समाप्त ----
