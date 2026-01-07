अमेरिका बचाने नहीं आया तो चीनी हमले से खुद को कैसे बचा पाएगा ये देश? जानिए ताकत
ताइवान की सेना में 1.7 लाख सक्रिय और 16.6 लाख रिजर्व सैनिक हैं. हथियारों में F-16 विमान, पैट्रियट मिसाइल, टैंक, सबमरीन है. चीन के मुकाबले संख्या में बहुत कम लेकिन अमेरिकी हथियार और रणनीति से लंबा मुकाबला कर सकता है. चीन को हमला महंगा पड़ सकता है.
ताइवान के सैनिक एक युद्धाभ्यास के दौरान अपने एंफिबियर असॉल्ट व्हीकल के साथ. (File Photo: Getty)
ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. चीन ताइवान पर हमला करने की धमकी देता रहता है. ऐसे में ताइवान की सेना की ताकत, उसके हथियार और चीन की विशाल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से तुलना समझना जरूरी है. 2025-2026 के आंकड़े ग्लोबल फायरपावर और अमेरिकी रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.