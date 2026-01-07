अमेरिका बचाने नहीं आया तो चीनी हमले से खुद को कैसे बचा पाएगा ये देश? जानिए ताकत

ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. चीन ताइवान पर हमला करने की धमकी देता रहता है. ऐसे में ताइवान की सेना की ताकत, उसके हथियार और चीन की विशाल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से तुलना समझना जरूरी है. 2025-2026 के आंकड़े ग्लोबल फायरपावर और अमेरिकी रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.

ताइवान की सेना (रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्म्ड फोर्सेस)

सक्रिय सैनिक: करीब 1.5-1.7 लाख (169,000 तक).

करीब 1.5-1.7 लाख (169,000 तक). रिजर्व सैनिक : करीब 16.6 लाख (1.66 मिलियन) – युद्ध में बुलाए जा सकते हैं.

: करीब 16.6 लाख (1.66 मिलियन) – युद्ध में बुलाए जा सकते हैं. कुल ताकत: युद्ध में 18 लाख से ज्यादा.

मुख्य हथियार

थल सेना: 800-1000 टैंक (M1A2 Abrams नए आ रहे हैं), HIMARS रॉकेट सिस्टम, एंटी-टैंक मिसाइलें.

800-1000 टैंक (M1A2 Abrams नए आ रहे हैं), HIMARS रॉकेट सिस्टम, एंटी-टैंक मिसाइलें. वायुसेना: 400-500 लड़ाकू विमान (F-16, मिराज 2000, स्वदेशी IDF).

400-500 लड़ाकू विमान (F-16, मिराज 2000, स्वदेशी IDF). नौसेना: 4 सबमरीन, फ्रिगेट, मिसाइल बोट्स, एंटी-शिप मिसाइलें (हार्पून).

4 सबमरीन, फ्रिगेट, मिसाइल बोट्स, एंटी-शिप मिसाइलें (हार्पून). अन्य: पैट्रियट मिसाइल डिफेंस, ड्रोन, स्वदेशी सबमरीन प्रोजेक्ट.

ताइवान पोर्क्युपाइन रणनीति अपनाता है – मतलब कांटेदार साही की तरह, हमला करना मुश्किल. अमेरिका से हथियार मिलते हैं. 2026 में रक्षा बजट GDP का 3% से ज्यादा.

चीन की सेना (PLA)

सक्रिय सैनिक: करीब 20 लाख (दुनिया की सबसे बड़ी).

करीब 20 लाख (दुनिया की सबसे बड़ी). रिजर्व: 5-10 लाख.

5-10 लाख. कुल ताकत: संख्या में ताइवान से 10-12 गुना ज्यादा.

मुख्य हथियार

थल सेना: हजारों आधुनिक टैंक (Type 99), लाखों व्हीकल.

हजारों आधुनिक टैंक (Type 99), लाखों व्हीकल. वायुसेना: 3000+ विमान (J-20 स्टेल्थ फाइटर).

3000+ विमान (J-20 स्टेल्थ फाइटर). नौसेना: दुनिया की सबसे बड़ी – 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों सबमरीन, सैकड़ों युद्धपोत.

दुनिया की सबसे बड़ी – 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों सबमरीन, सैकड़ों युद्धपोत. अन्य: हजारों मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, न्यूक्लियर वेपन.

तुलना: ताइवान कहां ठहरता है?

संख्या और आकार: चीन बहुत आगे – सैनिक, टैंक, विमान, जहाज सबमें गुना ज्यादा.

चीन बहुत आगे – सैनिक, टैंक, विमान, जहाज सबमें गुना ज्यादा. तकनीक: ताइवान के हथियार अमेरिकी, अच्छी क्वालिटी. लेकिन चीन तेजी से मॉडर्न हो रहा.

ताइवान के हथियार अमेरिकी, अच्छी क्वालिटी. लेकिन चीन तेजी से मॉडर्न हो रहा. रणनीति: ताइवान द्वीप है, समुद्र और पहाड़ बचाव में मदद. छोटे हथियारों से बड़ा नुकसान पर फोकस. रिजर्व फोर्स ज्यादा.

ताइवान द्वीप है, समुद्र और पहाड़ बचाव में मदद. छोटे हथियारों से बड़ा नुकसान पर फोकस. रिजर्व फोर्स ज्यादा. कमजोरी: ताइवान छोटा, चीन नाकाबंदी कर सकता है. लेकिन अमेरिका की मदद बड़ी ताकत.

विशेषज्ञ कहते हैं

चीन हमला करे तो जीत सकता है, लेकिन बहुत महंगा – हजारों सैनिक खोएगा. ताइवान लंबा युद्ध खींचकर अमेरिकी मदद बुला सकता है. ताइवान सेना मजबूत कर रहा है – कंसक्रिप्शन बढ़ाई, ट्रेनिंग सुधारी.

