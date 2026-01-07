scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका बचाने नहीं आया तो चीनी हमले से खुद को कैसे बचा पाएगा ये देश? जानिए ताकत

ताइवान की सेना में 1.7 लाख सक्रिय और 16.6 लाख रिजर्व सैनिक हैं. हथियारों में F-16 विमान, पैट्रियट मिसाइल, टैंक, सबमरीन है. चीन के मुकाबले संख्या में बहुत कम लेकिन अमेरिकी हथियार और रणनीति से लंबा मुकाबला कर सकता है. चीन को हमला महंगा पड़ सकता है.

Advertisement
X
ताइवान के सैनिक एक युद्धाभ्यास के दौरान अपने एंफिबियर असॉल्ट व्हीकल के साथ. (File Photo: Getty)
ताइवान के सैनिक एक युद्धाभ्यास के दौरान अपने एंफिबियर असॉल्ट व्हीकल के साथ. (File Photo: Getty)

ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. चीन ताइवान पर हमला करने की धमकी देता रहता है. ऐसे में ताइवान की सेना की ताकत, उसके हथियार और चीन की विशाल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से तुलना समझना जरूरी है. 2025-2026 के आंकड़े ग्लोबल फायरपावर और अमेरिकी रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.

ताइवान की सेना (रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्म्ड फोर्सेस)

  • सक्रिय सैनिक: करीब 1.5-1.7 लाख (169,000 तक).
  • रिजर्व सैनिक: करीब 16.6 लाख (1.66 मिलियन) – युद्ध में बुलाए जा सकते हैं.
  • कुल ताकत: युद्ध में 18 लाख से ज्यादा.

यह भी पढ़ें: ग्रीनलैंड क्यों चाहिए ट्रंप को? सुरक्षा, संसाधन और चीन की चिंता

सम्बंधित ख़बरें

Philippines Earthquake
फिलीपींस में आया 6.7 तीव्रता का 'ऑफशोर टेम्बलर' भूकंप... लोग दहशत में
Mirror Universe
क्या एक और ब्रह्मांड है! वैज्ञानिकों की मिरर यूनिवर्स की थ्योरी हो रही ट्रेंड
DRDO BM-04 SRBM
DRDO को मिली नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मंजूरी, 1500 KM रेंज
Why Trump need Greenland
ग्रीनलैंड क्यों चाहिए ट्रंप को? सुरक्षा, संसाधन और चीन की चिंता
Russia Venezuela Tanker Submarine Marinera Bella
वेनेजुएला के पास रूस ने तैनात की पनडुब्बी-युद्धपोत, क्या US से सीधी जंग की है तैयारी

Taiwan China Tension

मुख्य हथियार

  • थल सेना: 800-1000 टैंक (M1A2 Abrams नए आ रहे हैं), HIMARS रॉकेट सिस्टम, एंटी-टैंक मिसाइलें.
  • वायुसेना: 400-500 लड़ाकू विमान (F-16, मिराज 2000, स्वदेशी IDF).
  • नौसेना: 4 सबमरीन, फ्रिगेट, मिसाइल बोट्स, एंटी-शिप मिसाइलें (हार्पून).
  • अन्य: पैट्रियट मिसाइल डिफेंस, ड्रोन, स्वदेशी सबमरीन प्रोजेक्ट.

ताइवान पोर्क्युपाइन रणनीति अपनाता है – मतलब कांटेदार साही की तरह, हमला करना मुश्किल. अमेरिका से हथियार मिलते हैं. 2026 में रक्षा बजट GDP का 3% से ज्यादा.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला के पास रूस ने तैनात की पनडुब्बी-युद्धपोत, क्या अमेरिका से सीधी जंग की है तैयारी

Advertisement

चीन की सेना (PLA)

  • सक्रिय सैनिक: करीब 20 लाख (दुनिया की सबसे बड़ी).
  • रिजर्व: 5-10 लाख.
  • कुल ताकत: संख्या में ताइवान से 10-12 गुना ज्यादा.

Taiwan China Tension

मुख्य हथियार

  • थल सेना: हजारों आधुनिक टैंक (Type 99), लाखों व्हीकल.
  • वायुसेना: 3000+ विमान (J-20 स्टेल्थ फाइटर).
  • नौसेना: दुनिया की सबसे बड़ी – 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों सबमरीन, सैकड़ों युद्धपोत.
  • अन्य: हजारों मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, न्यूक्लियर वेपन.

यह भी पढ़ें: क्या डेनमार्क के 300 सैनिक ग्रीनलैंड को बचा पाएंगे अमेरिकी हमले से? जानिए उस इलाके में किसकी कितनी ताकत

तुलना: ताइवान कहां ठहरता है?

  • संख्या और आकार: चीन बहुत आगे – सैनिक, टैंक, विमान, जहाज सबमें गुना ज्यादा.
  • तकनीक: ताइवान के हथियार अमेरिकी, अच्छी क्वालिटी. लेकिन चीन तेजी से मॉडर्न हो रहा.
  • रणनीति: ताइवान द्वीप है, समुद्र और पहाड़ बचाव में मदद. छोटे हथियारों से बड़ा नुकसान पर फोकस. रिजर्व फोर्स ज्यादा. 
  • कमजोरी: ताइवान छोटा, चीन नाकाबंदी कर सकता है. लेकिन अमेरिका की मदद बड़ी ताकत.

विशेषज्ञ कहते हैं

चीन हमला करे तो जीत सकता है, लेकिन बहुत महंगा – हजारों सैनिक खोएगा. ताइवान लंबा युद्ध खींचकर अमेरिकी मदद बुला सकता है. ताइवान सेना मजबूत कर रहा है – कंसक्रिप्शन बढ़ाई, ट्रेनिंग सुधारी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement