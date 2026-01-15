पहले रो रहा था ये पाकिस्तानी आतंकी, अब देने लगा गीदड़भभकी, बोला- 50 साल भूल नहीं पाओगे

मई 2025 में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए. इनमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का मुख्यालय मुरिदके (लाहौर के पास) और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में मुख्यालय शामिल थे. भारत ने सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए थे.
ऑपरेशन के बाद मुरिदके में मारे गए आतंकियों के जनाजे में लश्कर का सीनियर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ नमाज पढ़ाते और रोते हुए दिखा. वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह डरा-सहमा और भावुक लग रहा था. रऊफ हाफिज सईद का करीबी है और अमेरिका द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है.
लेकिन अब वही रऊफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है. एक नए वीडियो में वह भारत को धमकी दे रहा है...
अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ
रऊफ का दावा है कि अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ हैं, जबकि हकीकत में ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया. कई हाई-वैल्यू टारगेट मारे गए, जैसे जैश के अब्दुल मलिक रऊफ और अन्य. पाकिस्तान ने बाद में युद्ध रोकने की गुहार लगाई और 10 मई को सीजफायर हुआ.
विशेषज्ञों का कहना है कि रऊफ का यह बयान सिर्फ आतंकियों का हौसला बढ़ाने और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है. ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नई नीति दिखाई - आतंकवाद को युद्ध का काम मानकर सख्त जवाब दिया. पाकिस्तान में आतंकी कैंप फिर से बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत सतर्क है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं. भारत ने बार-बार कहा है कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकती.