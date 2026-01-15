scorecardresearch
 
पहले रो रहा था ये पाकिस्तानी आतंकी, अब देने लगा गीदड़भभकी, बोला- 50 साल भूल नहीं पाओगे

लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद रोता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब भारत को खुली धमकी दे रहा है.उसने कहा कि 10 मई के जवाब से 50 साल तक भारत पाकिस्तान की तरफ आंख नहीं उठाएगा. उसकी आंखें निकाल देंगे. दावा किया कि तुर्की, बांग्लादेश और अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के नमाज-ए-जनाजा में रोता हुआ लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ. (Photo: ITG)
मई 2025 में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए. इनमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का मुख्यालय मुरिदके (लाहौर के पास) और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में मुख्यालय शामिल थे. भारत ने सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए थे.  

ऑपरेशन के बाद मुरिदके में मारे गए आतंकियों के जनाजे में लश्कर का सीनियर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ नमाज पढ़ाते और रोते हुए दिखा. वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह डरा-सहमा और भावुक लग रहा था. रऊफ हाफिज सईद का करीबी है और अमेरिका द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है.

लेकिन अब वही रऊफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है. एक नए वीडियो में वह भारत को धमकी दे रहा है...

  • 6 और 7 मई को बहावलपुर और मुरिदके में जो होना था, हो गया. लेकिन 10 मई की सुबह अल्लाह की मदद से ऐसा जवाब मिला कि अब भारत आंख उठाकर पाकिस्तान की तरफ नहीं देख पाएगा.
  • अगले 50 साल तक भारत की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान पर हमला करने की. आंखें निकाल देंगे.
  • कल तक हम अकेले थे, सारी दुनिया भारत के साथ थी. आज हालात बदल गए हैं. तुर्की पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश का आर्मी चीफ इस्लामाबाद में था. अमेरिका भी परेशान है. सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ झुक रही है.
  • मुजाहिदीन का नया दौर शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान जीत रहा है.

Hafiz Abdul Rauf

अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ

रऊफ का दावा है कि अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ हैं, जबकि हकीकत में ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया. कई हाई-वैल्यू टारगेट मारे गए, जैसे जैश के अब्दुल मलिक रऊफ और अन्य. पाकिस्तान ने बाद में युद्ध रोकने की गुहार लगाई और 10 मई को सीजफायर हुआ.

विशेषज्ञों का कहना है कि रऊफ का यह बयान सिर्फ आतंकियों का हौसला बढ़ाने और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है. ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नई नीति दिखाई - आतंकवाद को युद्ध का काम मानकर सख्त जवाब दिया. पाकिस्तान में आतंकी कैंप फिर से बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत सतर्क है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं. भारत ने बार-बार कहा है कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकती.

