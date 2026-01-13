US की आजादी के 250 साल... जश्न में शामिल होगा भारतीय नौसेना का जहाज INS सुदर्शिनी

भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग जहाज INS सुदर्शिनी (A77) 4 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क हार्बर में अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक जश्न में शामिल होगा. वॉशिंगटन से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत 30 देशों के उन विशिष्ट राष्ट्रों की सूची में शामिल है, जो इस विशाल अंतरराष्ट्रीय समुद्री परेड का हिस्सा बनेंगे.

राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में होने वाले इस आयोजन में 50 से ज्यादा क्लास ए और बी के बड़े जहाज, अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और हजारों नागरिक नावें हिस्सा लेंगी. यह भव्य परेड वेराज़ानो ब्रिज से जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज तक आयोजित की जाएगी, जहां जहाज राष्ट्रपति की समीक्षा से गुजरेंगे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलामी देंगे.

सुदर्शिनी के साथ फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों के नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज भी इस परेड की शोभा बढ़ाएंगे. यह भागीदारी भारत की बढ़ती नौसैनिक कूटनीति और अमेरिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है.

आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री उत्सव

आयोजकों के मुताबिक, 2026 का यह कार्यक्रम पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा. 'Sail4th 250' के अध्यक्ष क्रिस ओ'ब्रायन ने कहा कि न्यूयॉर्क में होने वाला यह जश्न ऐतिहासिक होगा. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय नौसेना समीक्षा (INR250), अमेरिकी नौसेना के 'ब्लू एंजल्स' का हवाई प्रदर्शन और शानदार आतिशबाजी होगी. न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के तटों पर करीब 80 लाख दर्शकों के जुटने की उम्मीद है. इस आयोजन से न्यूयॉर्क शहर को करीब 2.85 बिलियन डॉलर का आर्थिक लाभ होने का अनुमान लगाया गया है.

INS सुदर्शिनी: भारत का समुद्री दूत

INS सुदर्शिनी एक क्लास ए थ्री-मास्टेड बार्क है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है. जनवरी 2012 में कमीशन हुए इस जहाज को मशहूर आर्किटेक्ट कोलिन मुडी ने डिजाइन किया है. 54 मीटर लंबे इस जहाज में 20 पाल और 7.5 किलोमीटर से ज्यादा रस्सी लगी है. इसमें 30 कैडेटों के ट्रेनिंग की सुविधा है और यह समुद्र में लगातार 20 दिनों तक रह सकता है. हाल ही में इसने दक्षिण पूर्व एशिया के 9 देशों की 127 दिनों की सफल यात्रा पूरी की है.

जनता के लिए खुलेंगे दुनिया के बेहतरीन जहाज

परेड के बाद INS सुदर्शिनी सहित सभी अंतरराष्ट्रीय जहाजों को 8 जुलाई तक जनता के दर्शन के लिए निःशुल्क खुला रखा जाएगा. इससे आम लोगों को दुनिया भर के ऐतिहासिक नौसैनिक प्लेटफार्मों को करीब से देखने का मौका मिलेगा. अमेरिका की 'सेमीक्विनसेंटेनियल' (250वीं वर्षगांठ) के दौरान भारत की मौजूदगी एक सुरक्षित और खुले समुद्री आदेश के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

