'ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने को कई देश तैयार', रूसी नेता का सनसनीखेज दावा, अमेरिकी हमले को बताया नाकाम

22 जून 2025 को रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं. यह बयान अमेरिका द्वारा 22 जून 2025 को ईरान के तीन परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर रात में किए गए हमलों के जवाब में आया.

मेदवेदेव ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे और मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को "शांति का राष्ट्रपति" से "युद्ध शुरू करने वाला" बताकर तीखी आलोचना की.

यह भी पढ़ें: Kheibar Shekan Missile: परमाणु केंद्रों पर हमले से भड़के ईरान ने दागी अपनी 'चालबाज मिसाइल'... Iron Dome भी खा गया धोखा

अमेरिकी हमले: क्या हुआ?

21 जून 2025 की रात को अमेरिका ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स और USS जॉर्जिया (SSGN 729) पनडुब्बी का उपयोग कर ईरान के तीन परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। इस ऑपरेशन में...

12 GBU-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP) बम फोर्डो पर गिराए गए, जो 60 मीटर गहरे बंकरों को भेद सकते हैं. दो GBU-57 MOP बम नतांज पर गिराए गए. 30 टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलें नतांज और इस्फहान पर दागी गईं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को "पूरी तरह नष्ट" कर दिया. लेकिन मेदवेदेव ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये हमले नाकाम रहे. इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं.

What have the Americans accomplished with their nighttime strikes on three nuclear sites in Iran?



1. Critical infrastructure of the nuclear fuel cycle appears to have been unaffected or sustained only minor damage.