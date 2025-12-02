scorecardresearch
 
'अरब सागर में हमारे बैटल स्ट्राइक ग्रुप तैनात, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी...', नेवी चीफ का ये बयान PAK की नींद उड़ा देगा

नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी ने कहा – ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है. उत्तरी अरब सागर में INS विक्रांत सहित कैरियर बैटल ग्रुप की आक्रामक तैनाती से पाकिस्तानी नौसेना बंदरगाहों में ही दुबकी रही. उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ. पिछले 7 महीने से हाई टेम्पो ऑपरेशन चल रहे हैं. पाकिस्तान की नींद हराम हो गई और हम अब भी डटे हैं.

INS विक्रांत की गन से फायरिंग करते हुए. (File Photo: Indian Navy)

नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का यह बयान पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है. इसीलिए सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं. मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अपना कैरियर बैटल ग्रुप (INS विक्रांत सहित) बहुत आक्रामक तरीके से तैनात किया.

नतीजा? पाकिस्तानी नौसेना अपने जहाज बाहर नहीं निकाल पाई. वे या तो कराची-ग्वादर बंदरगाहों के अंदर रहे या मकरान तट के करीब ही दुबके रहे. एडमिरल ने कहा कि हमारी इस आक्रामक तैनाती से पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. पिछले सात महीनों से नौसेना उत्तरी अरब सागर में लगातार हाई टेम्पो ऑपरेशंस चला रही है.

यह भी पढ़ें: भारत को राफेल-M फाइटर जेट की कब मिलेगी पहली खेप? आ गई डेडलाइन

प्रधानमंत्री ने भी सराहा नौसेना का दम

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और नौसेना की ताकत का खास जिक्र किया. इसके लिए एडमिरल त्रिपाठी ने पीएम का धन्यवाद किया. उन्होंने बताया कि दीवाली पर पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर रात बिताई और नौसेना की बहु-आयामी क्षमताओं को करीब से देखा.

इस साल नेवी डे तिरुवनंतपुरम में मनाया जाएगा

हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस इस बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मनाया जाएगा.

पिछले एक साल में नौसेना ने जो किया, वो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है

एडमिरल त्रिपाठी ने पिछले साल के आंकड़े बताते हुए कहा...

  • 50,000 घंटे उड़ान भरी.
  • 52 समुद्री डाकुओं को पकड़ा.
  • समुद्र में 520 लोगों की जान बचाई.
  • 11,000 जहाज-दिन समुद्र में बिताए.
  • 43,300 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की.
  • 40 जहाजों को एंटी-पायरेसी मिशन पर भेजा.
  • 138 जहाज अलग-अलग मिशनों पर तैनात किए.
  • 138 युद्धपोतों ने 7,800 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकाला.
  • 2008 से आज तक गल्फ ऑफ एडन में एक जहाज हमेशा तैनात.
  • लाल सागर में हूती हमलों के बीच 40 बड़े युद्धपोत तैनात किए, जिससे 5.6 बिलियन डॉलर का माल सुरक्षित गुजरा.
  • ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने 12 टन, INS सुकन्या ने 10-12 टन राहत सामग्री पहुंचाई.

पिछले नेवी डे से अब तक 1 पनडुब्बी और 12 युद्धपोत शामिल

एडमिरल ने गर्व से बताया कि पिछले साल के नौसेना दिवस से अब तक हमने एक नई पनडुब्बी और 12 नए युद्धपोत नौसेना में शामिल किए हैं. INS उदयगिरी भारतीय नौसेना का 100वां युद्धपोत बना.

यह भी पढ़ें: अब पाकिस्तान के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस, जानिए क्यों खास है कॉम्बैट लॉन्ग वर्जन

हिंद महासागर में हमारी तैयारी कभी कम नहीं होती

एडमिरल त्रिपाठी ने अंत में कहा कि हमने हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार ऑपरेशनल तैयारियां बनाए रखी हैं. हमारा एक-एक जहाज, एक-एक जवान हर पल तैयार है. ऑपरेशन सिंदूर हो या लाल सागर में हूतियों को सबक सिखाना, समुद्री डाकुओं को पकड़ना हो या श्रीलंका में राहत पहुंचाना – भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे सतर्क, सबसे ताकतवर और सबसे मानवीय नौसेनाओं में से एक है.

पाकिस्तान की नींद इसलिए हराम है क्योंकि उसे पता है – अरब सागर में हमारा कैरियर बैटल ग्रुप अभी भी डटा हुआ है... और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा.

