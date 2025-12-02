'अरब सागर में हमारे बैटल स्ट्राइक ग्रुप तैनात, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी...', नेवी चीफ का ये बयान PAK की नींद उड़ा देगा

नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का यह बयान पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है. इसीलिए सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं. मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अपना कैरियर बैटल ग्रुप (INS विक्रांत सहित) बहुत आक्रामक तरीके से तैनात किया.
नतीजा? पाकिस्तानी नौसेना अपने जहाज बाहर नहीं निकाल पाई. वे या तो कराची-ग्वादर बंदरगाहों के अंदर रहे या मकरान तट के करीब ही दुबके रहे. एडमिरल ने कहा कि हमारी इस आक्रामक तैनाती से पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. पिछले सात महीनों से नौसेना उत्तरी अरब सागर में लगातार हाई टेम्पो ऑपरेशंस चला रही है.
मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और नौसेना की ताकत का खास जिक्र किया. इसके लिए एडमिरल त्रिपाठी ने पीएम का धन्यवाद किया. उन्होंने बताया कि दीवाली पर पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर रात बिताई और नौसेना की बहु-आयामी क्षमताओं को करीब से देखा.
हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस इस बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मनाया जाएगा.
एडमिरल त्रिपाठी ने पिछले साल के आंकड़े बताते हुए कहा...
एडमिरल ने गर्व से बताया कि पिछले साल के नौसेना दिवस से अब तक हमने एक नई पनडुब्बी और 12 नए युद्धपोत नौसेना में शामिल किए हैं. INS उदयगिरी भारतीय नौसेना का 100वां युद्धपोत बना.
एडमिरल त्रिपाठी ने अंत में कहा कि हमने हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार ऑपरेशनल तैयारियां बनाए रखी हैं. हमारा एक-एक जहाज, एक-एक जवान हर पल तैयार है. ऑपरेशन सिंदूर हो या लाल सागर में हूतियों को सबक सिखाना, समुद्री डाकुओं को पकड़ना हो या श्रीलंका में राहत पहुंचाना – भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे सतर्क, सबसे ताकतवर और सबसे मानवीय नौसेनाओं में से एक है.
पाकिस्तान की नींद इसलिए हराम है क्योंकि उसे पता है – अरब सागर में हमारा कैरियर बैटल ग्रुप अभी भी डटा हुआ है... और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा.