बारामती हादसे के बीच HAL ने VIP ऑपरेशंस के लिए Dhruv NG हेलिकॉप्टर पर दिया जोर

बारमाती क्रैश के बाद VIP उड़ानों की सुरक्षा पर फोकस बढ़ा है. HAL ने Dhruv New Generation हेलिकॉप्टर के अपग्रेड्स पर जोर दिया है. इसमें बेहतर एवियोनिक्स, सिचुएशनल अवेयरनेस, सिस्टम रिडंडेंसी और आसान मेंटेनेंस है. अगले साल 10 हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य है. Wings India 2026 में प्रदर्शित यह हेलिकॉप्टर VIP मिशन्स के लिए ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है.

ये है HAL का ध्रुव-एनजी हेलिकॉप्टर जो वीआईपी ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है. (Photo: HAL)
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के साथ एक प्लेन क्रैश में पांच लोगों की मौत हो गई. यह हादसा बारमाती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ. इस घटना से VIP और हाई-प्रोफाइल उड़ानों की सुरक्षा पर फिर से बहस छिड़ गई है. ऐसे समय में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अपने स्वदेशी Dhruv New Generation (NG) हेलिकॉप्टर को ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय ऑप्शन बताया है. 

Wings India 2026 में Dhruv NG का प्रदर्शन

हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर Wings India 2026 प्रदर्शनी में HAL ने Dhruv NG हेलिकॉप्टर को स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाया. यह भारत का एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) Dhruv का नया और बेहतर वर्जन है. HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. डीके सुनील ने बताया कि यह वेरिएंट कई सालों के ऑपरेशनल फीडबैक और सुरक्षा पर फोकस से तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा हमारा मुख्य फोकस रहा है. Dhruv NG में डिजाइन में सुधार, बेहतर सिस्टम रिडंडेंसी और आसान मेंटेनेंस शामिल है.

Dhruv NG के प्रमुख अपग्रेड्स और फीचर्स

Dhruv NG में आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम और कॉकपिट में एर्गोनॉमिक सुधार किए गए हैं. इससे पायलट का वर्कलोड कम होता है. टेरेन अवेयरनेस सिस्टम, एडवांस्ड वाइब्रेशन कंट्रोल और ग्लास कॉकपिट जैसे फीचर्स सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाते हैं.

HAL के चीफ टेस्ट पायलट विंग कमांडर एसपी जॉन ने कहा कि हैंडलिंग ज्यादा प्रेडिक्टेबल है. सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत बेहतर हुई है. VIP मिशन्स में जहां रिस्क जीरो टॉलरेंस होता है, ये बदलाव बहुत जरूरी हैं.

प्रोडक्शन और डिलीवरी की योजना

HAL ने Dhruv NG के प्रोडक्शन पर भरोसा जताया है. डॉ. सुनील ने बताया कि अगले साल करीब 10 Dhruv NG हेलिकॉप्टर बनाए जाएंगे. पहला बड़ा खरीदार पवन हंस लिमिटेड है, जिसके साथ 10 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर है. ये मुख्य रूप से ऑफशोर ऑपरेशंस में इस्तेमाल होंगे.

डिलीवरी कुछ महीनों में फाइनल कॉन्फिगरेशन क्लियरेंस के बाद शुरू हो सकती है. HAL के पास पहले से 330 से ज्यादा Dhruv हेलिकॉप्टर विभिन्न वेरिएंट्स में भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और सिविल एजेंसियों के साथ सर्विस में हैं.

HAL Dhruv NG Helicopter

एक्सपोर्ट में भी रुचि

HAL विदेशी बाजार पर भी नजर रख रहा है. डॉ. सुनील ने बताया कि साउथ ईस्ट एशियन देश से Dhruv NG के लिए एडवांस्ड चर्चा चल रही है. यह मॉडर्न, मल्टी-रोल, कॉस्ट-इफेक्टिव और लॉन्ग-टर्म सपोर्ट वाला हेलीकॉप्टर है, जिसकी मांग बढ़ रही है.

सुरक्षा पर HAL का संदेश

बारमाती क्रैश की जांच जारी है. HAL CMD ने इसे दुखद बताया और कहा कि एविएशन में रिस्क होता है, लेकिन HAL लगातार अपग्रेड्स, सख्त टेस्टिंग और फीडबैक से सुधार करता रहेगा. Wings India 2026 में Dhruv NG का प्रदर्शन HAL का यह संदेश है कि VIP और हाई-सेंसिटिव मिशन्स के लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है.  

