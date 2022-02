Law and Order: जानें SSP, SP और DCP में क्या है फर्क, कौन होता है बड़ा पुलिस अधिकारी?

देश के किसी भी राज्य (State) में पुलिस (Police) का अहम रोल होता है. हर जिले में कानून व्यवस्था (Law and Order) को बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है. पुलिस में कई तरह के अफसर और पद होते हैं. लेकिन जिलों में एसएसपी (SSP), एसपी (SP) या डीसीपी (DCP) का एक ही होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि एसएसपी, एसपी बड़ा पद है या फिर डीसीपी? आइए जानते हैं इस बारे में.

एसएसपी (SSP), एसपी (SP) और डीसीपी (DCP) की फुल फॉर्म

तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि एसएसपी, एसपी और डीसीपी की फुल फॉर्म आखिर है क्या? और पुलिस में इन पदों की क्या महत्ता है. पहले बात करते हैं एसएसपी (SSP) की. अंग्रेजी में एसएसपी शब्द की फुल फॉर्म Senior Superintendent Of Police होती है. जिसे हिंदी में हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं. इसी प्रकार एसपी की अंग्रेजी फुल फॉर्म Superintendent Of Police होती है. इसका मतलब है पुलिस अधीक्षक. जबकि डीसीपी को Deputy Commissioner of Police के नाम से जाना जाता है. जिसे हिंदी में पुलिस उपायुक्त कहा जाता है.

कौन होते हैं एसएसपी (SSP) / एसपी (SP)

अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि आखिर इनमें कौन सा पद बड़ा है. तो हम आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था में अधिकांश जनपदों में जिला पुलिस की कमान एसएसपी या एसपी के हाथ में होती है. वो जिले में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं. एसएसपी और एसपी में वैसे कोई फर्क नहीं है. बात सिर्फ इतनी सी है कि बड़े जिलों में तैनात पुलिस के सबसे बड़े अफसर को एसएसपी कहा जाता है. सामान्य या छोटे जिलों में एसपी. लेकिन दोनों काम और शक्तियां समान हैं. इस पद पर केवल आईपीएस (IPS) अफसरों की ही तैनाती होती है. यूपी में तो कई बड़े जिले ऐसे भी हैं, जहां एसएसपी के पद पर डीआईजी रैंक के अफसर तैनात हैं.

इसे भी पढ़ें--- IPC: जानिए, क्या है आईपीसी की धारा 6, क्या है प्रावधान?

कौन होते हैं डीसीपी (DCP)

अब बात करते हैं डीसीपी पद की. देश के कई बड़े शहरों और केंद्र शासित शहरों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है. इस व्यवस्था में महानगर या जनपद को अलग-अलग पुलिस जिलों में बांट कर वहां पुलिस प्रमुख के तौर पर डीसीपी (DCP) की नियुक्ति की जाती है. जो उन वहां पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं. वे राज्यों के डीजीपी को रिपोर्ट करने के बजाय पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं.

एक समान पद

दरअसल एसएसपी (SSP), एसपी (SP) और डीसीपी (DCP) दोनों ही एक जैसे पद होते हैं. इस पद पर तैनात अफसर के शॉल्डर बैच और तमगों में कोई अंतर नहीं होता है. इन दोनों पदों पर तैनात अफसर पुलिस के सबसे बड़े अफसर होते हैं. दोनों का काम अपने-अपने इलाकों में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है.