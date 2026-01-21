scorecardresearch
 
सोशल मीडिया से संपर्क और ड्रोन से डिलीवरी… अवैध हथियार तस्करी के पाकिस्तानी मॉड्यूल का पर्दाफाश

पंजाब में सीमा पार अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए अमृतसर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ड्रोन के जरिए हथियार मंगाकर गैंगस्टरों तक पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ है.

सीमा पार हथियार तस्करी का खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलरों से जुड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया. (Photo: X/@DGPPunjabPolice)
पंजाब पुलिस ने सीमा पार अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने इस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में रहकर गैंगस्टरों तक हथियार पहुंचा रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, इस ऑपरेशन में छह अत्याधुनिक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे. अवैध हथियारों की सप्लाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरन तारन जिले के रट्टोके गांव निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (22) और चेला कॉलोनी निवासी सुरजीत सिंह (35) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सुरजीत सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं.

अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अवैध हथियारों की आवाजाही को लेकर मिली खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने पहले गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके पास से चार पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि गोपी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में था. वह ड्रोन के जरिए सीमा पार से अवैध हथियारों की खेप मंगवाता था, जिन्हें आगे गैंगस्टरों को सप्लाई कर दिया जाता था.

गोपी के खुलासों के आधार पर पुलिस ने उसके साथी सुरजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से दो पिस्तौल जब्त की गई हैं. जांच में सामने आया कि सुरजीत सिंह इसी नेटवर्क के तहत अलग-अलग जगहों पर हथियारों की डिलीवरी में सक्रिय रूप से शामिल था.

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज की गई है. इस पूरे नेटवर्क के आगे और पीछे के लिंक खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

---- समाप्त ----
