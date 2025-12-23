CBI-दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, UAE से भारत लाया गया ड्रग पेडलर ऋतिक बजाज

इंटरनेशनल ड्रग पेडलर ऋतिक बजाज को दुबई से दिल्ली वापस लाया गया है. दिल्ली पुलिस और सीबीआई के इस संयुक्त ऑपरेशन को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से अंजाम दिया गया. ऋतिक बजाज पर नार्कोटिक्स पदार्थों की तस्करी और सप्लाई से जुड़े गंभीर आरोप हैं. दिल्ली पुलिस के केस दर्ज करने के बाद वह देश छोड़कर फरार हो गया था.

इसके बाद CBI के अनुरोध पर 9 अक्टूबर को इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था. रेड नोटिस जारी होते ही दुनिया भर की कानून लागू करने वाली एजेंसियां अलर्ट हो गईं. इसी दौरान NCB बैंकॉक ने CBI को सूचना दी कि ऋतिक बजाज UAE की ओर जा रहा है. इसके बाद CBI ने NCB बैंकॉक और NCB अबू धाबी के साथ कोऑर्डिनेशन किया.

इस दौरान उसकी लोकेशन ट्रैक की गई. जांच एजेंसियों के बीच तालमेल के चलते आरोपी का पता लगाने में सफलता मिली. इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ऋतिक बजाज को भारत लाने के लिए UAE भेजी गई. मंगलवार को यह टीम उसे दुबई से लेकर भारत पहुंची. ऋतिक बजाज एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

जांच एजेंसियों के अनुसार, ऋतिक बजाज लंबे समय तक बैंकॉक में रहा है. वहां से दुबई फरार हो गया था. उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी उसकी तलाश कर रहा था. CBI इंटरपोल की मदद से अब तक 150 से ज्यादा भगोड़े अपराधियों को भारत वापस ला चुकी है. ऋतिक बजाज की वापसी एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

बताते चलें कि पिछले साल अक्तूबर में दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में कोकीन पकड़ी थी. इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 1300 करोड़ रुपए कीमत बताई गई थी. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने पांच आरोपियों को भी पकड़ा था. इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें ऋतिक बजाज का नाम प्रमुखता से लिया गया था.

