उदयपुर रेप कांड: CEO से रहम की भीख मांगती रही IT मैनेजर, शरीर पर दरिंदगी के थे इतने निशान

उदयपुर में आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. आरोप है कि पार्टी के बाद कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने मिलकर कार में इस दरिंदगी को अंजाम दिया. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है. इस मामले में पीड़िता ने जो आपबीती बताई है वो जानकर आप कांप जाएंगे.

पुलिस ने कंपनी के CEO को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उदयपुर में गैंगरेप की एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई है जिसने सभी को झकझोर दिया है. एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने ही हैवनियत की और फिर उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए. अगर उस कार में डैश कैम न होता तो शायद पीड़िता समझ भी नहीं पाती की बेहोशी की हालत में आखिर उसके साथ हैवानियत किसने की है. लेकिन इस तकनीक ने कंपनी के सीईओ और इस गैंगरेप के मुख्य आरोपी की पोल खोल दी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. 

ईयरिंग, मोजे और अंडरगारमेंट तक गायब

पीड़िता को अपने साथ हुई हैवानियत का एहसास तब हुआ जब सुबह उसे पूरी तरह होश आया. महिला के प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान थे और उसके ईयरिंग, मोजे और अंडरगारमेंट तक गायब थे. हैरानी की बात ये है कि जिस कार में उसे घर छोड़ने के नाम पर बैठाया गया था उसमें सीईओ और  महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति गलत नियत से पहले ही मौजूद था. 

इस घिनौनी वारदात को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. पीड़िता के अनुसार, 20 दिसंबर को कंपनी के सीईओ के जन्मदिन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर शोभागपुरा स्थित एक होटल में पार्टी आयोजित की गई थी.

वो रात करीब 9 बजे होटल पहुंची और पार्टी देर रात करीब 1:30 बजे तक चली. पार्टी में कंपनी के सीईओ, एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति मौजूद थे. पीड़िता की तबीयत बिगड़ने और बेहोशी जैसी हालत होने पर कुछ लोग उसे घर छोड़ने की बात कर रहे थे, तभी महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने उसे 'आफ्टर पार्टी' के लिए आमंत्रित किया.

स्मोकिंग के बाद बेसुध हुई पीड़िता

पीड़िता ने आगे बताया कि रात करीब 1:45 बजे उसे कार में बैठाया गया, जिसमें पहले से सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति मौजूद था. तीनों उसे घर लेकर गए. रास्ते में एक दुकान से स्मोकिंग का सामान लिया और पीड़िता को भी स्मोक कराया गया. इसके बाद वह बेसुध हो गई. होश आने पर उसने पाया कि सीईओ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और फिर सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने उसके साथ रेप किया.

कार में की गई दरिंदगी

पीड़िता ने बताया कि बार-बार उनसे छोड़ देने की बार-बार प्रार्थना करती रही लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और सुबह करीब 5 बजे घर छोड़ कर वहां से चले गए. जब उसे पूरी तरह होश आया तो उसने पाया कि उसकी एक इयररिंग, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे और प्राइवेट पार्ट पर घाव थे. इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि जिस कार में वो यात्रा कर रही थी उसमें डैशकैम लगा हुआ था.

इसके बाद जब उसने कार में लगे डैशकैम के ऑडियो-वीडियो की जांच की तो उसमें पूरी घटना से जुड़ी आवाजें रिकॉर्ड मिलीं, जो अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन चुका है. पीड़िता के शरीर पर हैवानियत के इतने जख्म थे जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई.

डैशकैम ऑडियो-वीडियो में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात

इस हैरान कर देने वाली घिनौनी वारदात में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईटी कंपनी के सीईओ जयेश, सह आरोपी गौरव और उसकी पत्नी शिल्पा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक तौर पर गैंगरेप की पुष्टि होती नजर आ रही है.

मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि

जिले के एसपी योगेश गोयल ने बताया कि इस मामले की जांच एएसपी माधुरी वर्मा के नेतृत्व में की जा रही है. पीड़िता की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद उसके विस्तृत बयान दर्ज किए गए और मेडिकल जांच कराई गई. मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. एसपी ने यह भी बताया कि घटना से जुड़े अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.

 

