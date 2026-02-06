scorecardresearch
 
दिल्ली के आरके पुरम में पुलिस एनकाउंटर, ऐसे पकड़े गए दो कुख्यात बदमाश

दिल्ली में तड़के गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई. मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने दो कुख्यात और वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान एक बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ, जबकि बुलेटप्रूफ जैकेट ने एक पुलिसकर्मी की जान बचा ली.

बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई पुलिस की जान, बदमाश के पैर में लगी गोली. (Photo: X/@DelhiPolice)
दिल्ली के आरके पुरम इलाके में शुक्रवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस गोलीबारी के बाद पुलिस ने दो वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिसकर्मी की जान बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से बच गई.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय शर्मा उर्फ दरिंदा और उसके साथी जग्गल उर्फ सोनू के रूप में हुई है. संजय के दाहिने पैर में गोली लगी है. दोनों को मौके से हिरासत में लेकर इलाज के लिए ले जाया गया. पुलिस को दोनों कुख्यात बदमाशों के बारे में इनपुट मिला था.

पुलिस को पता चला कि आरोपी हथियारों के साथ आरके पुरम सेक्टर-3 इलाके में रात के वक्त किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. पुलिस टीम ने इलाके में जाल बिछाया. रात करीब 3.15 बजे वेंकटेश्वर मार्ग पर डीटीसी बस स्टैंड के पास पुलिस टीम ने संदिग्धों को घूमते देखा. 

पुलिस ने उन्हें रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली सीधे एक पुलिस अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी.

इस दौरान दरिंदा के पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया. उसके साथी सोनू को संक्षिप्त हाथापाई के बाद मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने दरिंदा के पास से 7.65 एमएम की एक पिस्तौल बरामद की, जिसमें दो जिंदा कारतूस और चार चले हुए कारतूस थे. 

वहीं सोनू के पास से दो चले हुए कारतूस वाली एक सिंगल-शॉट पिस्तौल जब्त की गई. इसके अलावा चोरी और डकैती में इस्तेमाल होने वाले औजारों से भरा एक बैकपैक भी बरामद हुआ. दरिंदा एक कुख्यात अपराधी है बताया जा रहा है, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. 

दरिंदा के खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में डकैती, चोरी, NDPS और आर्म्स एक्ट के 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं. वह सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुआ था. बाहर आते ही दोबारा आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया. वो सरोजिनी नगर और आरके पुरम में सरकारी फ्लैटों में चोरी करता है.

उसका साथी सोनू भी आदतन अपराधी है. रात के समय चोरी, डकैती और हथियारों से जुड़े कई मामलों में शामिल रहा है. दोनों आरोपी शहर के अलग-अलग हिस्सों में हाल ही में हुई एक दर्जन से ज्यादा चोरी और डकैती की वारदातों में शामिल थे. गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. 

