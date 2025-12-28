scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Uttar Pradesh: बरेली में पकड़े गए दो संदिग्ध कश्मीरी, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शुरू की जांच

बरेली में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत के बाद पुलिस ने दो कश्मीरी युवकों को हिरासत में लिया है. गांव में घर-घर भीख मांगने और पहचान छिपाने की कोशिश के आरोपों के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है. उनके दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है.

Advertisement
X
गांव-गांव जाकर भीख मांग रहे थे दोनों युवक, J&K पुलिस से मांगी गई जानकारी. (Photo: Representational)
गांव-गांव जाकर भीख मांग रहे थे दोनों युवक, J&K पुलिस से मांगी गई जानकारी. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने दो संदिग्ध कश्मीरी युवकों को हिरासत में लिया है. दोनों युवक गांव में घर-घर भीख मांगते हुए पाए गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को अलर्ट किया. पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपना नाम शौकत अली और सज्जाद बताया. उन्होंने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के रहने वाले हैं.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला शनिवार सुबह सामने आया, जब गांववालों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पुलिस को सूचित किया. इस शिकायत में कहा गया कि अहलादपुर इलाके के धिमरी गांव में दो कश्मीरी युवक संदिग्ध तरीके से घूम रहे हैं. दोनों घरों में जाकर भीख मांग रहे हैं.सूचना मिलने के बाद इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची.

इज्जतनगर थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह के मुताबिक, दोनों युवकों की भाषा और बोलचाल के तरीके को लेकर संदेह हुआ, जिसके बाद उनकी तलाशी ली गई. संदिग्धों ने भीड़ में घुलने-मिलने और नमाज़ पढ़ने का सहारा लेकर पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश की. हालांकि, गांववालों द्वारा दोबारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया.

सम्बंधित ख़बरें

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
'काल का ध्यान ना रखने वाला महाकाल का शिकार बनता है,' पुलिस मंथन में बोले CM योगी
Hathras Violance
हाथरस में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, PRV में तोड़फोड़, 7 लोगों पर FIR दर्ज
Encounter crimes of Uttar Pradesh's thoko police exposed
फर्जी केस-फिर एनकाउंटर... UP पुलिस पर लगे आरोपों में कितना दम?
लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पुलिसवालों को गुंडागर्दी का लाइसेंस क्यों? देखें दस्तक
Lucknow Authorities preparing to take action in flowerpot theft (Photo - Screengrab)
लखनऊ: गमला चोरी के मामले में एक्शन की तैयारी, LDA ने पुलिस को लिखा पत्र

दोनों युवकों ने दावा किया कि वे स्थानीय मस्जिद में ठहरे हुए थे. 10 दिसंबर को बरेली आए थे. इसके बाद से वे धिमरी गांव में रह रहे थे. भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि फिलहाल पूछताछ में कोई ठोस आपत्तिजनक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती तौर पर उनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं.इंटेलिजेंस एजेंसियों को सूचित किया गया है.

Advertisement

एसएचओ ने बताया कि हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जांच में जुट गई. दोनों युवकों की तस्वीरें और आधार से जुड़ी जानकारी सत्यापन के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस को भेजी गई हैं. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन और इंटेलिजेंस इनपुट आने तक दोनों से पूछताछ जारी रहेगी. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement