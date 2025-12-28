Uttar Pradesh: बरेली में पकड़े गए दो संदिग्ध कश्मीरी, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने दो संदिग्ध कश्मीरी युवकों को हिरासत में लिया है. दोनों युवक गांव में घर-घर भीख मांगते हुए पाए गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को अलर्ट किया. पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपना नाम शौकत अली और सज्जाद बताया. उन्होंने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के रहने वाले हैं.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला शनिवार सुबह सामने आया, जब गांववालों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पुलिस को सूचित किया. इस शिकायत में कहा गया कि अहलादपुर इलाके के धिमरी गांव में दो कश्मीरी युवक संदिग्ध तरीके से घूम रहे हैं. दोनों घरों में जाकर भीख मांग रहे हैं.सूचना मिलने के बाद इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची.

इज्जतनगर थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह के मुताबिक, दोनों युवकों की भाषा और बोलचाल के तरीके को लेकर संदेह हुआ, जिसके बाद उनकी तलाशी ली गई. संदिग्धों ने भीड़ में घुलने-मिलने और नमाज़ पढ़ने का सहारा लेकर पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश की. हालांकि, गांववालों द्वारा दोबारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया.

दोनों युवकों ने दावा किया कि वे स्थानीय मस्जिद में ठहरे हुए थे. 10 दिसंबर को बरेली आए थे. इसके बाद से वे धिमरी गांव में रह रहे थे. भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि फिलहाल पूछताछ में कोई ठोस आपत्तिजनक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती तौर पर उनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं.इंटेलिजेंस एजेंसियों को सूचित किया गया है.

एसएचओ ने बताया कि हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जांच में जुट गई. दोनों युवकों की तस्वीरें और आधार से जुड़ी जानकारी सत्यापन के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस को भेजी गई हैं. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन और इंटेलिजेंस इनपुट आने तक दोनों से पूछताछ जारी रहेगी. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है.

