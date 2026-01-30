scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम: 9वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़ूं

गुरुग्राम में 9वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा ने परीक्षा के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली. पुलिस को मिली डायरी में छात्रा ने पढ़ाई के बोझ और सामाजिक दूरी का जिक्र किया है. वह लखनऊ से गुरुग्राम शिफ्ट हुई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
परीक्षा के डर से सहमी 13 साल की छात्रा और कर लिया सुसाइड (Representational Photo)
परीक्षा के डर से सहमी 13 साल की छात्रा और कर लिया सुसाइड (Representational Photo)

हरियाणा के गुरुग्राम में एक 13 वर्षीय छात्रा ने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. मृतका 9वीं कक्षा में पढ़ती थी. पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है, जिसमें छात्रा ने अपनी पढ़ाई के भारी दबाव और मानसिक स्थिति का जिक्र किया है.

पुलिस के अनुसार, बुधवार रात छात्रा अपने कमरे में सोने गई थी. गुरुवार सुबह जब मां उसे जगाने गई, तो कमरा अंदर से बंद मिला. खिड़की से झांकने पर छात्रा का शव फंदे से लटका मिला.इसके बाद, परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

कमरे से बरामद डायरी में छात्रा ने लिखा था कि गुरुवार को उसकी परीक्षा थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई कहां से शुरू करे. उसने यह भी लिखा कि वह पिछले कुछ समय से अपने दोस्तों से दूर हो गई थी और काफी अकेलापन महसूस कर रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

bomb threat
दिल्ली के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
Gurugram Religion Conversion Case
लव मैरिज और धर्मांतरण की साजिश... गुरुग्राम 'लव जिहाद' केस में सनसनीखेज खुलासा
गुरुग्राम में रोड रेज की सनसनीखेज घटना
He pulled out a pistol after their side mirrors collided
साइड मिरर टकराने पर हुआ विवाद, बाइक सवार युवक के सीने पर तानी पिस्टल
गुरुग्राम में महिला से रेप की कोशिश. (Photo: Screengrab)
दोस्त के साथ घूमने गई महिला को स्कॉर्पियो सवार ने किया किडनैप, जंगल में ले जाकर रेप की कोशिश

यह भी पढ़ें: दोस्ती, सुसाइड पैक्ट और कत्ल... लड़की को मरते हुए देखता रहा आरोपी, मौत के बाद लाश के साथ की दरिंदगी

पारिवारिक पृष्ठभूमि
छात्रा का परिवार मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है और इसी साल अप्रैल में गुरुग्राम शिफ्ट हुआ था और 9वीं क्लास में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी. उसके पिता बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि मां हरदोई में सरकारी विभाग में हैं. पुलिस ने मोबाइल और डायरी को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है. 

Advertisement

ASI महेंद्र सिंह ने पीटीआई को बताया, "लड़की के माता-पिता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, और अभी तक कुछ भी संदिग्ध सामने नहीं आया है. लड़की का मोबाइल फोन भी चेक किया गया है. अपनी डायरी में उसने अपनी पढ़ाई के दबाव के बारे में लिखा था. हम मामले की जांच कर रहे हैं."

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement