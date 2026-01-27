दोस्ती, सुसाइड पैक्ट और कत्ल... लड़की को मरते हुए देखता रहा आरोपी, मौत के बाद लाश के साथ की दरिंदगी

Kozhikode Girl Murder Case: केरल के कोझिकोड जिले में एक युवती की मौत का मामला आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया गया था. लेकिन जब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो कहानी पूरी तरह बदल गई. जो मामला खुदकुशी का लग रहा था, वह असल में एक सुनियोजित हत्या निकला. पुलिस ने 3 दिन बाद इस मामले का खुलासा कर दिया. साथ ही इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है.

यह वारदात 24 जनवरी की है. उस वक्त पुलिस ने इस घटना को सामान्य केस मान लिया था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने खुद मंगलवार को 36 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज साजिश का खुलासा कर दिया. आरोपी शख्स मरने वाली युवती का करीबी रिश्तेदार बताया गया है. जिसने मरने के बाद भी उस लड़की को नहीं बख्शा, बल्कि उसकी लाश का भी यौन शोषण किया.

गंभीर हालत में मिली थी युवती

PTI के मुताबिक, 26 साल की पीड़िता को एलाथुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित औद्योगिक यूनिट में गंभीर हालत में पाया गया था. यह यूनिट आरोपी वैसाख की ही थी. शनिवार को जब युवती को अस्पताल ले जाया गया, तब उसकी हालत नाजुक थी. बाद में उसकी मौत हो गई. शुरुआत में आरोपी ने दावा किया कि उसने युवती को फांसी पर लटका हुआ पाया था.

आत्महत्या की झूठी कहानी

आरोपी वैसाख ने पुलिस को बताया कि उसने युवती को फंदे से लटका देखा और पत्नी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया. उसने इसे आत्महत्या का मामला दिखाने की पूरी कोशिश की. लेकिन पुलिस को उसके बयान में कई विरोधाभास नजर आए. यही विरोधाभास आगे चलकर पूरे केस की कड़ी बने और सच्चाई सामने आने लगी.

सुसाइड पैक्ट का झांसा देकर बुलाया

जांच में खुलासा हुआ कि उन दोनों के बीच अवैध संबंध थे. मगर अब आरोपी उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था. इसी के चलते आरोपी ने युवती को आत्महत्या समझौते यानी सुसाइड पैक्ट का झांसा देकर यूनिट में बुलाया था. उसने भरोसा दिलाया कि दोनों साथ जी नहीं सकते तो साथ में अपनी जान देंगे. इसी साजिश के तहत आरोपी ने वहां पहले से दो फंदे तैयार कर रखे थे, ताकि मामला असली आत्महत्या जैसा लगे और किसी को शक न हो.

फंदे में डालते ही कुर्सी हटाई

पुलिस के मुताबिक, जैसे ही युवती ने फंदे में अपना सिर डाला, आरोपी ने उसके पैरों के नीचे रखी कुर्सी को लात मारकर हटा दिया. युवती को संभलने का कोई मौका नहीं मिला. असल में यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित हत्या थी. आरोपी वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों के सामने वो लड़की तड़पती रही और फिर उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

हत्या के बाद भी हैवानियत

फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, युवती के साथ फांसी की हालत में और नीचे उतारने के बाद भी यौन शोषण किया गया. इस खुलासे ने केस को और भी भयावह बना दिया. यह साफ हो गया कि आरोपी की मंशा सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं.

CCTV सबूत मिटाने की साजिश

आरोपी का अगला प्लान था कि वो रात में वापस आकर यूनिट का CCTV हार्ड डिस्क नष्ट कर देगा. वह सबूत मिटाकर हमेशा के लिए बच निकलना चाहता था. लेकिन पुलिस को उसके बयानों में कुछ फिशी लगा. समय रहते पुलिस ने यूनिट को सील कर दिया और डिजिटल सबूत सुरक्षित कर लिए. यही CCTV फुटेज इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन गई.

पूछताछ में कबूला जुर्म

कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने माना कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे और युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने उसकी हत्या की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक, समय पर CCTV सुरक्षित करना ही इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

