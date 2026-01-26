महिला हैंडलर से संपर्क, ISI के लिए जासूसी... जैसलमेर में पकड़ा गया युवक, मोबाइल-कंप्यूटर जब्त

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के शक में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई 25 जनवरी की रात को की गई, जब एक स्पेशल टीम ने संदिग्ध के घर पहुंचकर उसे अपने कब्जे में लिया. उसे जयपुर ले जाकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान नेहदान गांव निवासी झबराराम मेघवाल के रूप में हुई है. वह बॉर्डर इलाके में एक ई-मित्र सेंटर संचालित करता था और एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था. स्थानीय लोगों का कहना है कि रविवार देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद गांव में हलचल मच गई.

सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध को पूछताछ के लिए सीआईडी-इंटेलिजेंस की टीम जयपुर लेकर गई है. उसके मोबाइल फोन और कंप्यूटर को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है. पूछताछ में सामने आया है कि वो चार वर्षों से गांव में ई-मित्र सेंटर चला रहा था. इसके जरिए सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक पहुंच उसकी थी.

आशंका जताई जा रही है कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया और धीरे-धीरे जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन गया. यह भी शक है कि संदिग्ध को हनी-ट्रैप के जरिए फंसाया गया था. उसने रणनीतिक महत्व की सूचनाएं साझा की हो सकती हैं. हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बयान नहीं आया है.

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संवेदनशील जानकारी पैसे के बदले साझा की गई या किसी दबाव या फिर जबरदस्ती ऐसा किया गया. पूरे नेटवर्क और संभावित संपर्कों की भी गहनता से जांच की जा रही है. गौरतलब है कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ एक हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है.

