हाथरस में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, PRV में तोड़फोड़, 7 लोगों पर FIR दर्ज

हाथरस में कानून व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई, जब झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस को भीड़ ने निशाना बना लिया. पुलिसवालों के साथ बदतमीजी और गाली-गलौज की गई. यहां तक पुलिस के वाहन में तोड़फोड़ भी की गई है. पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

पीआरवी वैन में तैनात पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की गई.  (Photo: Representational)
पीआरवी वैन में तैनात पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की गई.  (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गुरुवार रात कानून व्यवस्था उस वक्त बिगड़ गई, जब पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (PRV) पर हमला कर दिया गया. पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की है. गांव में दो समूहों के बीच झगड़े की सूचना मिलने के बाद PRV टीम मौके पर पहुंची थी. स्थिति संभालने की कोशिश के दौरान गांववालों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया. भीग पुलिस के खिलाफ उग्र हो गई.

आरोप है कि भीड़ में कुछ लोगों ने PRV वैन में तोड़फोड़ कर दी. शीशे तोड़ दिए. इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज भी की गई. इस तीखी बहस और हंगामे में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं. हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद पुलिस टीम को स्थिति काबू में लाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी. तुरंत आला अफसरों सूचित किया गया.

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामानंद कुशवाहा ने बताया कि पुलिस के साथ बदतमीज़ी और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने के मामले में सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज की गई है. गांववालों की तरह से आरोप लगाए हैं, इसलिए घटना से जुड़े हर पहलू की जांच शुरू कर दी गई है. 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, PRV में तैनात हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है. फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस घटना के बाद एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हालात को नियंत्रित कर लिया गया है. फिलहाल शांति बनी हुई है.

