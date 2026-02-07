scorecardresearch
 
सबरीमाला सोना चोरी केस की जांच तेज... इस कांग्रेस सांसद से हुई लंबी पूछताछ, अब तक 12 लोग गिरफ्तार

सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले में जांच तेज हो गई है. इस केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कांग्रेस सांसद अडूर प्रकाश से तिरुवनंतपुरम में करीब ढाई घंटे तक पूछताछ की है. SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से भी अलग से सवाल किए हैं.

कांग्रेस सांसद अडूर प्रकाश और उन्नीकृष्णन पोट्टी सोनिया गांधी से मिले थे. (File Photo: ITG)
सबरीमाला सोना चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शनिवार को UDF संयोजक और कांग्रेस सांसद अडूर प्रकाश से तिरुवनंतपुरम में लंबी पूछताछ की है. नोटिस जारी होने के बाद वो सुबह क्राइम ब्रांच मुख्यालय पहुंचे थे. उनसे SIT ने करीब ढाई घंटे तक सवाल-जवाब किए गए. पूछताछ के बाद वह दोपहर करीब 1 बजे ऑफिस से बाहर निकले. 

इसी मामले में SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से भी पूछताछ की, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है. अडूर प्रकाश ने बताया कि वो शुक्रवार को कासरगोड से लौटे थे, तभी SIT ने कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण के लिए उनसे संपर्क किया. उन्होंने कहा कि वो सुबह जांच एजेंसी के सामने पेश हुए, उनके सभी सवालों के साफ-साफ जवाब दिए हैं.

अडूर प्रकाश ने कहा कि उनके जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या SIT ने उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने माना कि यह मुद्दा सामने आया था. उन्होंने सभी डिटेल्स साझा किए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड भी किया गया है. उनके पूछताछ के दौरान किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल नहीं किया गया. 

उन्होंने SIT की कार्रवाई के पीछे किसी भी राजनीतिक मकसद से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें पूछताछ में कुछ भी असामान्य नहीं लगा. इस बीच, LDF अडूर प्रकाश पर सवाल उठा रही है. विवाद तब बढ़ा जब एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अडूर प्रकाश मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करते नजर आ रहे हैं.

इससे पहले इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अडूर प्रकाश कह चुके हैं कि वह उन्नीकृष्णन पोट्टी से कई बार मिल चुके हैं. उनके कई आयोजनों में शामिल हुए हैं, लेकिन सबरीमाला सोना चोरी मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्नीकृष्णन पोट्टी उनके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं. वो उनको अयप्पा भक्त के तौर पर जानते हैं. इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. 

AICC नेता और सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि SIT किसी से भी पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है. कानून को अपना काम करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि केरल के लोग जानते हैं कि सोना किसने चुराया और दोषियों को कौन बचा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे-जैसे सच्चाई सामने आएगी, LDF खुद एक जाल में फंसती नजर आएगी.

गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) सबरीमाला मंदिर में द्वारपाल की मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों से गायब हुए सोने से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है. अब तक इस केस में CPI(M) से जुड़े त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के दो पूर्व अध्यक्षों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

