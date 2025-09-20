पैसों के लिए दुश्मन बने दो भाई, बड़े ने छोटे को चाकू से उतार दिया मौत के घाट

केरल के मलप्पुरम जिले में शुक्रवार रात दो सगे भाइयों के बीच पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. 52 साल के वरगिस की उनके बड़े भाई राजू ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 9:40 बजे की है. राजू अपने छोटे भाई वरगिस के नायिक्कनकूली, मोडप्पोइका स्थित घर पहुंचा, जहां पहले दोनों के बीच बहस हुई.
बहस बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई और राजू ने चाकू निकालकर वरगिस पर हमला कर दिया. घायल वरगिस को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पैसों को लेकर दोनों में था विवाद
वझिक्कडावू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पैसों को लेकर तनातनी थी. वरगिस ने अपने बड़े भाई राजू को कुछ धन उधार दिया था, जिसे राजू ने कथित तौर पर शराब पर खर्च कर दिया.
इस पर वरगिस ने हाल ही में राजू को चेतावनी दी थी. पुलिस का कहना है कि इसी रंजिश के चलते राजू ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शनिवार सुबह आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया. उसे अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
वझिक्कडावू पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि आपसी विवाद कैसे पारिवारिक रिश्तों को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है.