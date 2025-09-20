scorecardresearch
 

Feedback

पैसों के लिए दुश्मन बने दो भाई, बड़े ने छोटे को चाकू से उतार दिया मौत के घाट

केरल के मलप्पुरम में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. 52 साल के वरगिस की उनके ही बड़े भाई राजू (54) ने चाकू मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था. पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Advertisement
X
एक भाई ने दूसरे की कर दी हत्या (Photo: AI-generated)
एक भाई ने दूसरे की कर दी हत्या (Photo: AI-generated)

केरल के मलप्पुरम जिले में शुक्रवार रात दो सगे भाइयों के बीच पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. 52 साल के वरगिस की उनके बड़े भाई राजू ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 9:40 बजे की है. राजू अपने छोटे भाई वरगिस के नायिक्कनकूली, मोडप्पोइका स्थित घर पहुंचा, जहां पहले दोनों के बीच बहस हुई. 

बहस बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई और राजू ने चाकू निकालकर वरगिस पर हमला कर दिया. घायल वरगिस को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

बच्ची के गले में फंसी च्युइंग गम, ऐसे बची जान  
global ayyappa event posters
अयप्पा ग्लोबल समिट के पोस्टरों पर भगवान अयप्पा की फोटो गायब... विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना 
अब लोग मशहूर हिल स्टेशन नहीं, भारत के इन गांवों की कर रहे हैं सैर  
बच्ची की पीठ पर दबाव डालने पर निकल आई च्युइंग गम.(Photo:Screengrab)
8 साल की बच्ची के गले में फंसी च्युइंग गम, घुटने लगा दम, Video वायरल 
Sabarimala Temple
Sabarimala Temple में 4.5 किलो सोना गायब? 

पैसों को लेकर दोनों में था विवाद

वझिक्कडावू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पैसों को लेकर तनातनी थी. वरगिस ने अपने बड़े भाई राजू को कुछ धन उधार दिया था, जिसे राजू ने कथित तौर पर शराब पर खर्च कर दिया. 

Advertisement

इस पर वरगिस ने हाल ही में राजू को चेतावनी दी थी. पुलिस का कहना है कि इसी रंजिश के चलते राजू ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शनिवार सुबह आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया. उसे अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

वझिक्कडावू पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि आपसी विवाद कैसे पारिवारिक रिश्तों को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement