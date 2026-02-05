अश्लील वीडियो की लत और नशे में हैवानियत... भोपाल में गिरफ्तार 'सीरियल कटर मैन' की खौफनाक कहानी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर बीते दिनों दहशत फैलाने वाला 'सीरियल कटर मैन' आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है. आजाद लड़कियों को देखकर गुस्से से बेकाबू होने वाला यह आरोपी नशे की हालत में राह चलती युवतियों पर ब्लेड और कटर से हमला करता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पोर्न वीडियो देखने का आदी था. उसके मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बरामद हुआ है.

आरोपी की पहचान 37 वर्षीय देवेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है, जो भोपाल के करोंद इलाके में रहता था. वो मूल रूप से सागर जिले का निवासी बताया जा रहा है. 29 जनवरी की रात उसने पिपलानी इलाके में तीन और अयोध्या नगर में एक युवती पर कटर से हमला किया था. एक ही रात में चार वारदातों के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई थी. आरोपी तेज रफ्तार बाइक से आकर धारदार हथियार से हमला करता.

इसके बाद मौके से फरार हो जाता था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इससे पहले सागर जिले में भी साल 2014 में पांच से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन तब वह पुलिस की पकड़ से बाहर रह गया था.भोपाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25 से ज्यादा टीमों का गठन किया था. करीब 150 जवानों को लगाया गया और 900 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई.

पुलिस ने आरोपी का सड़क पर जुलूस निकाला.

तकनीकी साक्ष्यों और स्केच के आधार पर आरोपी की पहचान की गई है. उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था. बुधवार रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अयोध्या नगर बायपास के पास कोच फैक्ट्री के इलाके में मौजूद है. किसी वारदात के फिराक में है. इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया. गिरफ्तारी के वक्त आरोपी की गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें कटर बरामद हुआ.

एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि आरोपी नशा करने के बाद महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था. पिपलानी थाना क्षेत्र में उसके पुराने अपराध भी दर्ज पाए गए हैं. एक घटना के दौरान आरोपी की एक लड़की के दोस्त से झड़प भी हुई थी, जिसके बाद वह मौके से भाग निकला था. भोपाल में हुए वारदात के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा आरोपी का जुलूस भी निकाला गया.

फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साल 2014 के बाद 2026 तक उसने किन-किन शहरों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति और उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. आरोपी की हरकतें सामने आने के बाद भोपाल में कोहराम मचा हुआ था. उसकी लगातार तलाश की जा रही थी.

