मुंबई एयरपोर्ट पर 61 करोड़ की ड्रग्स बरामद, हाइड्रोपोनिक वीड की बड़ी खेप जब्त

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने एक हफ्ते के भीतर स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है. इस दौरान ड्रग्स के अलावा सोना, हीरे और विदेशी करेंसी भी पकड़ी गई. बैंकॉक से आने वाले यात्रियों के जरिए तस्करी का नेटवर्क सामने आया है.

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स का बड़ा एक्शन. (Photo: Representational)
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है. पिछले सात दिनों में कस्टम्स अधिकारियों ने यात्रियों से 61 करोड़ रुपए से अधिक का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है. इसके साथ ही करोड़ों रुपए का सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है.

कस्टम विभाग के मुताबिक, खुफिया इनपुट के आधार पर 9 से 16 जनवरी के बीच एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान ड्रग्स तस्करी से जुड़े कुल 16 मामले सामने आए. इनमें 61 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया. जब्त ड्रग्स की कुल कीमत करीब 61 करोड़ रुपए आंकी गई है.

एक मामले में एयरक्राफ्ट की सीटों के नीचे छिपाए गए लाइफ वेस्ट पैकेट से 3.997 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया, जिसकी कीमत 3.997 करोड़ रुपए है. इसके अलावा बैंकॉक से मुंबई आने वाले नौ यात्रियों के खिलाफ आठ अलग-अलग मामलों में 29.841 करोड़ रुपए का 29.841 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया.

एक अन्य कार्रवाई में बैंकॉक से आए सात यात्रियों के पास से 27.163 करोड़ रुपए की कीमत का 27.163 किलो हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया. जांच में सामने आया है कि तस्कर अंतरराष्ट्रीय रूट का इस्तेमाल कर महंगे और असरदार ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे. हाइड्रोपोनिक वीड गांजे का एक हाई-पोटेंसी और महंगा रूप है.

हाइड्रोपोनिक वीड को मिट्टी की बजाय पानी आधारित पोषक घोल में उगाया जाता है. इस वजह से इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग और ऊंची कीमत होती है. सभी आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है. ड्रग्स के अलावा कस्टम्स ने अन्य मामलों में भी बड़ी बरामदगी की है. 

इन घटनाओं में छह यात्रियों से 1.035 करोड़ रुपए का 846.74 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया गया. एक यात्री के पास 31.95 लाख रुपए के 548.4 कैरेट हीरे मिले, जबकि दूसरे के पास 47.6 लाख रुपए के सऊदी रियाल बरामद किए गए. इसके अलावा एक अन्य मामले में एक यात्री से 38.91 लाख रुपए का 305 ग्राम 24 कैरेट सोना भी जब्त किया गया. 

---- समाप्त ----
