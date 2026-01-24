scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, दुबई-मलेशिया तक फैला नेटवर्क, मास्टरमाइंड पर कसा शिकंजा

मिर्जापुर धर्मांतरण केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके अंतरराष्ट्रीय तार खुलते जा रहे हैं. आजतक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस नेटवर्क का भगोड़ा आरोपी इमरान दुबई और मलेशिया तक सक्रिय रहा और वहां से पूरे सिंडिकेट को चलाने की साजिश रची गई.

Advertisement
X
हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाला सिंडिकेट बेनकाब, 2021 से चल रहा था खेल. (File Photo: ITG)
हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाला सिंडिकेट बेनकाब, 2021 से चल रहा था खेल. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग रैकेट की जांच में चौंकाने वाले अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए हैं. आजतक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का अहम किरदार इमरान 27 जनवरी 2024 को दुबई गया था. जांच एजेंसियों को उसके पासपोर्ट की कॉपी भी हाथ लगी है. साल 2024 में धर्मांतरण गतिविधियों के दौरान वह विदेश यात्रा पर था.

सूत्रों के अनुसार, दुबई में इमरान ने धर्मांतरण के संगठित नेटवर्क से जुड़े कई संदिग्ध लोगों से मुलाकात की थी. इन बैठकों में न सिर्फ नेटवर्क को विस्तार देने पर चर्चा हुई, बल्कि फंडिंग को लेकर भी बातचीत हुई. इमरान की जीवनशैली और विदेश यात्राओं पर हो रहा लाखों रुपए का खर्च जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बन गया है. यह भी खुलासा हुआ है कि इमरान केवल दुबई तक सीमित नहीं था.

वो मलेशिया भी बार-बार जा रहा था. मलेशिया में बैठकर भी इस नेटवर्क के कुछ हिस्सों को ऑपरेट किया गया. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विदेशों से आने वाला पैसा किन रास्तों से भारत पहुंच रहा था. इस पूरे मामले की जड़ मिर्जापुर में चल रहे एक जिम सिंडिकेट से जुड़ी हुई है. यहां पांच जिम की चेन के जरिए अवैध धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग का रैकेट चलाया जा रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में मिले कई सबूत. (Photo: Screengrab)
निकाह और टारगेट पर अमीर महिलाएं... मिर्जापुर धर्मांतरण केस में हैरान करने वाले 'सबूत'
Blackmailing and religious conversion racket uncovered in Mirzapur gym
50+ लड़कियों को बनाया शिकार, मिर्जापुर की जिम में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा
आरोपी इमरान और लकी अभी फरार हैं.(Photo: Ashish srivastava/ITG)
फोन में 50+ महिलाओं की तस्वीरें, मिर्जापुर के जिम में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा!
Mirzapur gym incident accused arrested by police (Photo - Screengrab)
मिर्जापुर जिम कांड : सिपाही ही निकला मास्टरमाइंड, 50 लड़कियां थीं निशाने पर
Mirzapur police arrested the love jihad gym gang leader
मिर्जापुर: जिम की आड़ में ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण...आरोपी फरीद गिरफ्तार
Advertisement

Mirzapur Illegal Religious Conversion Racket

इस गैंग ने कम से कम 30 महिलाओं को निशाना बनाया, जिनमें से ज़्यादातर हिंदू महिलाएं थीं. ये महिलाएं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इन जिम से जुड़ी थीं. आरोपी पहले महिलाओं से दोस्ती करते थे, फिर उनके निजी फोटो और वीडियो हासिल करते थे. इसके बाद AI टूल्स की मदद से अश्लील कंटेंट तैयार कर पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जाता था. उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती थी.

Mirzapur Illegal Religious Conversion Racket

इन मांगों में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव शामिल था. इस मामले में GRP हेड कांस्टेबल इरशाद खान समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार आरोपियों में जिम मालिक और ट्रेनर मोहम्मद शेख अली आलम, फैज़ल खान, ज़हीर, शादाब और फरीद अहमद शामिल हैं. मुख्य आरोपी फरीद अहमद को पुलिस पर फायरिंग के बाद एक एनकाउंटर में पकड़ा गया.

Mirzapur Illegal Religious Conversion Racket

पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से दर्जनों AI-जेनरेटेड अश्लील वीडियो, तस्वीरें और चैट बरामद की हैं. यह रैकेट 2021 से सक्रिय था और इसका मकसद सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए महिलाओं का मानसिक और सामाजिक शोषण करना था. मिर्जापुर के डीएम पवन कुमार गंगवार ने जांच के दायरे में आए सभी पांच जिम को 27 फरवरी तक सील करने के आदेश दिए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement