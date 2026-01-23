Aaj ka Rashifal 24 जनवरी 2026: शनिवार के दिन मिथुन राशि वाले शासन-प्रशासन में रहेंगे बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - बजट पर रखें नियंत्रण और टालें जोखिम

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. आपके खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है, इसलिए आर्थिक दबाव से बचने के लिए बजट पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. विदेश से जुड़े कारोबारियों को अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करनी होगी. रिश्तों के मामले में आपका संपर्क बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रखें और लेनदेन पर विशेष ध्यान दें. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाना होगा. लंबी यात्रा की संभावना बन रही है, लेकिन कोई भी जोखिम लेने से बचें और अहंकार को अपने पास न फटकने दें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन का दान बढ़ाएं और अपने कार्यों में निरंतरता रखें.

वृष - आत्मविश्वास में वृद्धि और लाभ के अवसर

वृष राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी. आपके जिम्मेदार वर्ग का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. पेशेवर कार्यों और अनुबंधों में उत्साह दिखाएं. लेनदेन में सकारात्मकता बनी रहेगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपकी बहुमुखी प्रतिभा आज निखरेगी और प्रबंधन में आपका प्रभाव बढ़ेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और मित्र आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें.

मिथुन - प्रबंधन में आएगी तेजी और बुलंद रहेगा सफलता का परचम

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रबंधकीय प्रयासों में तेजी लाने वाला है. बड़ों का साथ और समर्थन आपके लिए संजीवनी का काम करेगा. शासन-प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखें और साथियों के प्रति सहकार का भाव रखें. आर्थिक मामले आपके पक्ष में बनेंगे और आपकी रचनात्मक सोच आपको आगे ले जाएगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. उद्योग-व्यापार के मामले संवरेंगे और आप विभिन्न विषयों में पहल करने का पराक्रम दिखाएंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अपने संवाद करने के तरीके को संवारें.

कर्क - भाग्य का साथ और धार्मिक यात्रा के योग

कर्क राशि के लोगों का भाग्य आज उनका पूरा साथ देगा. कार्यक्षेत्र में आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे और परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक रहेंगी. अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का यह सही समय है. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा और आपकी आस्था में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और आप जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य भी आज आपका साथ देगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: वाटर ब्लू

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

सिंह - सावधानी बरतें और स्वास्थ्य का रखें ख्याल

सिंह राशि के जातकों को आज बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है. अपनों के साथ तालमेल बनाए रखें और सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर और व्यापार में लेनदेन के दौरान पूरी स्पष्टता रखें. अपनी क्षमता से अधिक भार उठाने से बचें, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. सूझबूझ और सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करें. महत्वपूर्ण संवादों में विवेक और बड़प्पन दिखाएं. परिवार के लोग आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रत्येक कार्य में विवेकशील रहें.

कन्या - साझीदारी में लाभ और टीम भावना पर जोर

कन्या राशि के लोगों के लिए आज साझीदारी के कार्यों में सकारात्मकता बनी रहेगी. आप पेशेवर रूप से बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे. सहकारी संबंधों में तालमेल बनाकर आगे बढ़ें और टीम भावना पर विशेष जोर दें. धैर्य और विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है. अपनी खुशियों को अपनों के साथ साझा करें. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा और कारोबारी संबंधों में सुधार होगा. चर्चा और संवाद के दौरान अपनी ओर से पहल करें और लेनदेन के मामलों में पूरी पारदर्शिता रखें.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अपनी जिद छोड़ें और लचीला रुख अपनाएं.

तुला - परिश्रम से मिलेगी मजबूती और समय का रखें ध्यान

तुला राशि के नौकरीपेशा लोग आज अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. समय प्रबंधन (Time Management) को बेहतर बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है. सेवाक्षेत्र के लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. सहकर्मियों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा. बैंकिंग और लोन से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. हालांकि, कुछ मामले लंबित रह सकते हैं, इसलिए धैर्य न खोएं. दिखावे और अति उत्साह से बचें. रिस्की काम करने से परहेज करें और अपनी स्थिति को परिश्रम के बल पर मजबूत बनाए रखें.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. किसी भी प्रकार के भ्रम से बचें.

वृश्चिक - कार्य ऊर्जा बेहतर और लक्ष्य पर रहेगा फोकस

वृश्चिक राशि के जातक महत्वपूर्ण मामलों में आज तेजी दिखाएंगे. आपकी कार्य ऊर्जा बहुत बेहतर रहेगी. उमंग, उत्साह और अनुशासन के साथ आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे. भावनात्मक रूप से आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे. मित्रों के साथ संबंधों में मिठास बनी रहेगी और आपका आर्थिक संतुलन बेहतर होगा. वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करें और शिक्षण-प्रशिक्षण पर ध्यान दें. आपका पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर होना चाहिए. परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्यवहार में स्पष्टता लाएं.

धनु - बड़प्पन दिखाएं और त्यागें स्वार्थ की भावना

धनु राशि के लोगों का आज घर-परिवार में समय बिताने का मन करेगा. छोटी-छोटी बातों पर बहुत अधिक संवेदनशील होने से बचें. आप भवन या वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं. आज के दिन स्वार्थ की भावना को अपने मन में न आने दें और रक्त संबंधियों का आदर करें. आपके पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी. बड़प्पन से काम लें और संकीर्णता को त्याग दें. पारिवारिक संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखें. आपका मनोबल आज काफी ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. हमेशा बड़ा सोचें.

मकर - सामाजिक सक्रियता और बढ़ेगा मान-सम्मान

मकर राशि के जातक आज सबको साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे. सामाजिक आयोजनों से जुड़ने का मौका मिलेगा और आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा. साहस और पराक्रम से आप अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे. आपके संस्कार और सभ्यता की लोग प्रशंसा करेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. स्वजनों से भेंट-मुलाकात होगी और आपके निजी प्रयास सफल होंगे. वाणिज्यिक संवाद के दौरान आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे. अपने लक्ष्यों पर एकाग्रता बनाए रखें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्याम (काला/गहरा नीला)

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबके प्रति समता का भाव रखें.

कुंभ - घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि और वित्त प्रबंधन

कुंभ राशि के लोग आज परंपरागत विषयों में सहज रहेंगे. परिवार से जुड़े मामलों में अपनी सूझबूझ का परिचय दें. घर आए अतिथि का सम्मान करें. आपकी विनम्रता और विवेक आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. घरेलू सुख-सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि हो सकती है. सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें. वित्त प्रबंधन (Finance Management) पर जोर रहेगा और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी. आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: नीलम के समान

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अपना मन बड़ा रखें.

मीन - रचनात्मकता और अपनों के लिए सरप्राइज

मीन राशि के जातक आज कुछ नए और अनोखे अंदाज में काम करना चाहेंगे. आपकी रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और सृजन कार्यों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत मामलों में थोड़ा नियंत्रण रखें. मित्र और सगे-संबंधी आपके सहायक सिद्ध होंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा और आप अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. आप करीबियों को कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं. अपनी योजनाओं के अनुसार ही कार्य करें और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें. करियर और व्यापार के प्रति आपकी संवेदनशीलता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण (पीला)

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल-तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. बड़ा सोचने का साहस करें.

