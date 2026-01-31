scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ में नाबालिग से दरिंदगी... घर में बंधक बनाकर रेप, आरोपी के मां-बाप ने दिया साथ, तड़प-तड़प कर पीड़िता की मौत

मेरठ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की, जो एक दरिंदे की हवस का शिकार बनी थी, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई. वारदात के बाद सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना के बीच पीड़िता ने कीटनाशक खाकर जान दे दी. पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोच लिया है.

Advertisement
X
हवस और जिल्लत की खौफनाक दास्तां, इंसाफ मिलने से पहले ही खामोश हो गई पीड़िता. (Photo: Representational)
हवस और जिल्लत की खौफनाक दास्तां, इंसाफ मिलने से पहले ही खामोश हो गई पीड़िता. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने दरिंदगी और बदनामी की वजह से मौत को गले लगा लिया. 25-26 जनवरी की दरमियानी रात को हुई इस घिनौनी वारदात के बाद पीड़िता ने जहर खा लिया, जिसकी शुक्रवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

जानकारी के मुताबिक, ये मामला मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र का है. 25 जनवरी की रात 25 साल के आरोपी अनुज ने नाबालिग को अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया. अगले दिन जब पीड़िता की मां उसे आरोपी के घर से वापस लेकर आई, तो दोनों परिवारों के बीच जमकर कहासुनी हुई. लोक-लाज और इस खौफनाक अनुभव से टूटी पीड़ित लड़की ने घर पहुंचते ही कीटनाशक खा लिया.

पीड़िता को गंभीर हालत में 26 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पांच दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद शुक्रवार शाम पीड़िता की हालत अचानक बिगड़ गई. उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. कानून-व्यवस्था पर अधिकारियों की नजर है.

सम्बंधित ख़बरें

Two prisoners escaped from Ayodhya district jail (Photo - ITG)
अयोध्या जेलकांड में मामले में एक्शन, डिप्टी जेलर समेत 3 और जेल कर्मियों सस्पेंड, अब तक 10 निलंबित
Allahabad High Court expresses concern over increasing police encounters in UP
'अपराधियों को सजा देना कोर्ट...', यूपी में एनकाउंटर पर इलाहाबाद HC सख्त
illicit relationship murder
भतीजे ने पकड़े पैर, सीने पर बैठी पत्नी और काट दिया गला... अवैध संबंध के चलते यूं हुआ बलराम का मर्डर
Vigilance team conducts raid in Mau district (Photo - ITG)
यूपी: जॉब टाइपिस्ट की और कमाई करोड़ों में! विजिलेंस की छापेमारी में मिली अकूत संपत्ति
female influencer and husband allegations in Greater Noida. (Photo - Screengrab)
DND से परी चौक तक छेड़छाड़: 50 लाख फॉलोअर्स वाली 'स्टार' का मनचलों ने किया पीछा
Advertisement

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. मुख्य आरोपी अनुज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने न सिर्फ रेप, बल्कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुज के पिता ओमवीर, मां मुंदरी और भाई रवि के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट, आपराधिक धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

एसएसपी के अनुसार, डॉक्टरों के एक विशेष पैनल ने मृतका का पोस्टमार्टम किया है. पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी को ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया गया था. फिलहाल पुलिस आरोपी के परिजनों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. पुलिस हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement