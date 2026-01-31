मेरठ में नाबालिग से दरिंदगी... घर में बंधक बनाकर रेप, आरोपी के मां-बाप ने दिया साथ, तड़प-तड़प कर पीड़िता की मौत

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने दरिंदगी और बदनामी की वजह से मौत को गले लगा लिया. 25-26 जनवरी की दरमियानी रात को हुई इस घिनौनी वारदात के बाद पीड़िता ने जहर खा लिया, जिसकी शुक्रवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, ये मामला मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र का है. 25 जनवरी की रात 25 साल के आरोपी अनुज ने नाबालिग को अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया. अगले दिन जब पीड़िता की मां उसे आरोपी के घर से वापस लेकर आई, तो दोनों परिवारों के बीच जमकर कहासुनी हुई. लोक-लाज और इस खौफनाक अनुभव से टूटी पीड़ित लड़की ने घर पहुंचते ही कीटनाशक खा लिया.

पीड़िता को गंभीर हालत में 26 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पांच दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद शुक्रवार शाम पीड़िता की हालत अचानक बिगड़ गई. उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. कानून-व्यवस्था पर अधिकारियों की नजर है.

Advertisement

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. मुख्य आरोपी अनुज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने न सिर्फ रेप, बल्कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुज के पिता ओमवीर, मां मुंदरी और भाई रवि के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट, आपराधिक धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

एसएसपी के अनुसार, डॉक्टरों के एक विशेष पैनल ने मृतका का पोस्टमार्टम किया है. पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी को ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया गया था. फिलहाल पुलिस आरोपी के परिजनों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. पुलिस हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----