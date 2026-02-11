बीमार पति, मददगार 'दोस्त' और अवैध संबंध... दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात

दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट जिले के गोकुलपुरी में अवैध संबंध के शक में एक 42 साल के शख्स ने अपनी पत्नी के दोस्त की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान गौरी शंकर यादव के रूप में हुई है, जबकि मृतक की पहचान 28 वर्षीय रवि कुमार के तौर पर की गई है.

और पढ़ें

आरोपी गौरी शंकर यादव की 35 वर्षीय पत्नी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली है. उसने पुलिस को आपबीती सुनाई. उसने बताया कि रवि उसका करीबी दोस्त था. उसने उसका वक्त साथ दिया था जब वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी. करीब 10 महीने पहले आरोपी गौरी शंकर बीमार होकर अस्पताल में भर्ती था.

उस समय रवि ने ही महिला की रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में मदद की थी. इतना ही नहीं उसकी मदद से ही महिला ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गोकुलपुरी में एक फूड स्टॉल शुरू किया था. करीब एक महीने पहले जब रहने का संकट आया, तो रवि ने ही उसे एक कमरा किराए पर दिलाने में मदद की थी.

वहां वो अपने बच्चों के साथ रह रही थी. इस कहानी में मोड़ तब आया जब 6 फरवरी को गौरी शंकर यादव सूरत से दिल्ली वापसलौटा. घर में रवि की मौजूदगी उसे खटकने लगी. उसने रवि और अपनी पत्नी के रिश्तों को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया. उसे शक था कि दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहा हैं, क्योंकि रवि उसके घर में रह रहा था.

Advertisement

7 फरवरी की रात को गौरी शंकर यादव और उसकी पत्नी के बीच रवि को लेकर जमकर झगड़ा हुआ. वो इतना बढ़ गया कि महिला ने विवाद टालने के लिए रवि को छत पर सोने के लिए भेज दिया. लेकिन उसे क्या पता था कि वो रात उसकी आखिरी रात होगी. अगली सुबह जब महिला ऊपर पहुंची तो उसके होश उड़ गए. रवि खून से लथपथ हालत में पड़ा था.

उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को वहां से एक मोटी लकड़ी की छड़ी मिली, जो दो टुकड़ों में टूटी हुई थी और खून से सनी हुई थी. रवि को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी गौरी शंकर यादव को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी.

उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने खुलासा किया कि विवाद के दौरान उसने गुस्से में रवि पर हमला किया था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है. इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी और उसकी पत्नी दोनों के आरोपों को मद्देनजर रखे हुए है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----