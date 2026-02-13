scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरि बॉक्सर का वीडियो वायरल, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को दी खुली धमकी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरि बॉक्सर का 4 मिनट 26 सेकंड का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को खुली धमकी दी है. ISI लिंक और गैंगवार के दावों से ये मामला गरमा गया है. पढ़ें इस मामले की पूरी कहानी.

Advertisement
X
गैंगस्टर हरि बॉक्सर लगातार लोगों को धमका रहा है (फोटो-ITG)
गैंगस्टर हरि बॉक्सर लगातार लोगों को धमका रहा है (फोटो-ITG)

अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हरि बॉक्सर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. करीब 4 मिनट 26 सेकंड के इस वीडियो में वह अत्याधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहा है. वीडियो में वह खुले तौर पर पाकिस्तान के गैंगस्टर और कथित आतंकी शहजाद भट्टी को धमकी देता दिखता है. हरि बॉक्सर के शब्द बेहद आक्रामक हैं, हालांकि आज तक/इंडिया टुडे इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता. हालांकि इस वीडियो ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है.

हथियारों की नुमाइश
वीडियो में हरि बॉक्सर बड़ी संख्या में हथियारों की नुमाइश करता दिखाई देता है. वह कैमरे के सामने जूता दिखाते हुए कहता है कि शहजाद भट्टी, लारेंस भाई के सामने कुछ भी नहीं है. उसके बयान में साफ तौर पर चुनौती झलकती है. वह कहता है कि जिस दिन चाहेंगे, उस दिन अंजाम तक पहुंचा देंगे. वह यह भी दावा करता है कि उनके पास इतने हथियार हैं कि हमला होने पर गोलियों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा. इस पूरे वीडियो में उसका लहजा उकसावे भरा नजर आता है.

धमकियों के बाद धमकी
दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शहजाद भट्टी ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया था कि शहजाद भट्टी ने दिल्ली में कोर्ट पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई पर हमले की साजिश रची थी. बताया गया था कि इसके लिए शूटर भी भेजे गए थे, जिन्हें स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था. इस खुलासे के बाद दोनों गैंग के बीच तनाव और बढ़ गया.

सम्बंधित ख़बरें

lucknow Car accident CCTV
खुलासा: बाल‍िग है लखनऊ हादसे का आरोपी, दोस्त की कार से कई को उड़ाया
Patna Phulwari Sharif Coaching student death
कोच‍िंग सेंटर की छत से ग‍िरी छात्रा की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
तांत्रिक कमरुद्दीन की काली करतूत उजागर.(Photo: Screengrab)
जिन्न, संबंध और 'धनवर्षा' का जाल! लड़कियों के शरीर को देखकर शिकार चुनता था तांत्रिक
Bobby was shot dead in car (Photo- Screengrab)
बाराबंकी में मुख्तार गैंग के शूटर रहे बॉबी की हत्या, दिनदहाड़े 10 गोलियां मारी गईं
Student runs over six people in lucknow killing child in accident
लखनऊ में रफ्तार का कहर, 6 को कुचलने वाले आरोपी छात्र की हुई पहचान
Advertisement

पुर्तगाल हमले का दावा
बीते दिनों लॉरेंस गैंग ने यह दावा भी किया था कि पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर हमला किया गया. हालांकि उस हमले में उसकी जान बच गई थी. अब हरि बॉक्सर वीडियो में कह रहा है कि जल्द ही उसका “काम तमाम” कर दिया जाएगा. वह यह भी दावा करता है कि शहजाद को कभी लॉरेंस ने ही आगे बढ़ाया था, लेकिन अब वही उसके खिलाफ खड़ा हो गया है. इस बयान से गैंगवार की गहराई साफ झलकती है.

जांच एजेंसियों का दावा
भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक, शहजाद भट्टी अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है. एजेंसियों का दावा है कि पंजाब में हैंड ग्रेनेड से हुए कई हमलों के पीछे भी उसका हाथ रहा है. इन दावों ने मामले को सिर्फ गैंगवार से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में ला खड़ा किया है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार इस नेटवर्क पर नजर रखे हुए हैं.

बढ़ती गैंगवार
हरि बॉक्सर का यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब देश में संगठित अपराध और सीमा पार से जुड़े नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. खुलेआम हथियारों की नुमाइश और धमकी भरे बयान कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसे वीडियो जारी करना गैंग की ताकत दिखाने और विरोधियों को डराने की रणनीति का हिस्सा होता है. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement