5 राज्यों में फैले ड्रग कार्टेल का दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश, 50 करोड़ की साइकोट्रोपिक ड्रग्स जब्त

दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक इंटरस्टेट ड्रग कार्टेल का खुलासा किया है. इस सिंडिकेट का नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला हुआ था. पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 48 किलो साइकोट्रोपिक पदार्थ बरामद किए हैं. इनकी कीमत ब्लैक मार्केट में 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है.

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की खरीद करता था. इसके बाद बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के उनको रीपैकेज कर कई राज्यों में सप्लाई करता था. इस नेटवर्क का खुलासा पिछले साल सितंबर में मिला एक खास इनपुट मिलने के बाद हुआ. पुलिस को सूचना मिली थी कि साइकोट्रोपिक पदार्थों की बड़ी खेप भेजी जा रही है.

इसके बाद जांच शुरू की गई. पुलिस ने दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से अनिरुद्ध राय को गिरफ्तार किया. उसके पास से करीब 2 किलो पाउडर ट्रामाडोल बरामद किया गया. ट्रामाडोल एक ओपिओइड ड्रग है, जिसे NDPS एक्ट के तहत बेहद सख्त नियंत्रण में रखा गया है. तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस को एक बड़े सिंडिकेट के सुराग मिले.

इसके बाद उत्तर प्रदेश से मनोज राय को गिरफ्तार किया गया. उसकी पूछताछ के आधार पर दिल्ली से किशन पाल उर्फ भुल्लर को पकड़ा गया. उसके घर की तलाशी में पुलिस को 503 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद हुआ, जो एक प्रतिबंधित एंटी-एंग्जायटी दवा है. इसका दुरुपयोग नशे के तौर पर किया जाता है. आगे की जांच में कृष्ण तंवर को भी गिरफ्तार किया गया.

वहीं हरियाणा के मनोज कुमार को सिंघू बॉर्डर के पास पकड़ा गया. उसकी गाड़ी से करीब 5.012 किलो ट्रामाडोल बरामद हुआ. पुलिस ने इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छापेमारी की, जहां से प्रशांत और अमित को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से बैन दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई किलो साइकोट्रोपिक पाउडर जब्त किए गए.

