संदीप लाठर खुदकुशी केस: हरियाणा सरकार का फैसला, ASI की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी

हरियाणा सरकार ने बड़ा मानवीय फैसला लेते हुए दिवंगत ASI संदीप कुमार लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी है. कैबिनेट के फैसले के तहत उन्हें रोहतक में PGT पद पर नियुक्त किया जाएगा. इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे को भी बढ़ाया गया है.

रोहतक के साइबर सेल में तैनात संदीप कुमार लाठर ने सुसाइड नोट में कई आरोप लगाए थे. (File Photo: ITG)
चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अक्टूबर में आत्महत्या करने वाले हरियाणा पुलिस के ASI संदीप कुमार लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी. यह निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया है. ASI लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कैंपस स्कूल में नियुक्ति दी जाएगी.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी गई. इसमें कहा गया कि उन्हें PGT मैथमेटिक्स के ग्रुप B पद पर नौकरी मिलेगी. संदीप कुमार लाठर रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे. उन्होंने 14 अक्टूबर को अपनी जान दे दी थी. उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसी जिले में तैनात रहे दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. 

पूरन कुमार की भी 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मृत्यु हुई थी. कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को विस्तार देने का भी फैसला किया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी एक लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की सहायता दी जा रही है. अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिनके बच्चे कक्षा 10-12 में 80 प्रतिशत अंक हासिल करेंगे. 

मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक एक लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जबकि करीब आठ लाख महिलाएं पहले से इसका लाभ ले रही हैं. उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना 23 से 60 वर्ष की शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं के लिए है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती से आगे बढ़ा रही है.

बताते चलें कि संदीप लाठर की मौत के बाद उनकी पत्नी संतोष कुमरी ने कहा था कि उनके पति बहुत बहादुर थे. वो कभी खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकते. उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अनुरोध किया था कि उनके पति की मौत के मामले की गंभीरता से जांच की जाए. उन्होंने मुख्यमंत्री से भी न्याय की मांग करते हुए कहा था कि उनको किसी और तरह के मदद की जरूरत नहीं है.

