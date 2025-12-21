scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी, गुजरात ATS ने कुख्यात शूटर धर दबोचा

भिवानी कोर्ट परिसर में हुई सनसनीखेज हत्या के बाद फरार चल रहा शूटर आखिरकार पकड़ लिया गया. रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग से जुड़े विकास उर्फ गोलू को गुजरात ATS ने कच्छ के रापर से दबोच लिया. इसके साथ में उसका शरणदाता दिंकेश उर्फ काली गर्ग भी गिरफ्तार हुआ है.

Advertisement
X
गुजरात पुलिस ने विकास उर्फ गोलू सहित दो बदमाशों को कच्छ से गिरफ्तार किया है. (Photo: ITG)
गुजरात पुलिस ने विकास उर्फ गोलू सहित दो बदमाशों को कच्छ से गिरफ्तार किया है. (Photo: ITG)

गुजरात ATS को रोहित गोदारा–नवीन बॉक्सर गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. हरियाणा के भिवानी कोर्ट परिसर में हुई हत्या के मामले में वांटेड चल रहे विकास उर्फ गोलू जसबीरसिंघ श्योराणा को ATS ने कच्छ जिले के रापर से गिरफ्तार कर लिया है. इस दौरान उसे पनाह देने वाले दिंकेश उर्फ काली गर्ग को भी हिरासत में लिया गया है.

गिरफ्तार आरोपी विकास उर्फ गोलू मूल रूप से हरियाणा के काकरोली का रहने वाला है. लंबे समय से रोहित गोदारा–नवीन बॉक्सर गैंग से जुड़ा हुआ था. जांच में सामने आया है कि रोहित गोदारा के कहने पर ही विकास कच्छ के रापर पहुंचा था, जहां वह दिंकेश उर्फ काली के पास छिपकर रह रहा था. दिंकेश मूल रूप से कैथल का निवासी है.

गुजरात ATS के मुताबिक, 4 सितंबर 2025 को हरियाणा के भिवानी शहर स्थित कोर्ट परिसर में विकास उर्फ गोलू ने अजय और रोहित के साथ मिलकर लवजीत की गोली मारकर हत्या कर दी थी. लवजीत रोहतक का था. यह वारदात दो गैंग के बीच चल रही पुरानी रंजिश का नतीजा थी. हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल रोहित गोदारा ने उपलब्ध कराई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Sonipat crime branch officer attack
हरियाणा पुलिस की बड़ी सफलता, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार
Gangs of Punjab
लॉरेंस बिश्नोई से लकी पटियाल तक... वो 5 कुख्यात गैंगस्टर, जिनके नाम से कांपता है 'अंडरवर्ल्ड'
Bishnoi Gang Shooter Arrest
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर अरेस्ट, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में थे शामिल
पवन सिंह धमकी कांड में बड़ा ट्विस्ट!(Photo: X/@PawanSingh909)
'पवन सिंह को धमकी नहीं दी, जो करते हैं खुलेआम...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो वायरल
Bishnoi Brothers
तिहाड़ जेल में 'छोटा डॉन' अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस गैंग की नई पटकथा या बड़ा सुरक्षा खतरा?

इस सनसनीखेज हत्या के बाद भिवानी पुलिस लाइन थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया था. तभी से विकास फरार चल रहा था. पुलिस से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था और आखिरकार नवंबर महीने में रोहित गोदारा के निर्देश पर गुजरात के कच्छ जिले के रापर में जाकर छिप गया. उसे लेकर हरियाणा और गुजरात पुलिस संपर्क में थी.

Advertisement

डिप्टी पुलिस कमिश्नर हर्ष उपाध्याय को इनपुट मिला कि रोहित गोदारा–नवीन बॉक्सर गैंग से जुड़ा एक शख्स रापर इलाके में मौजूद है. जांच में पता चला कि विकास नागेश्वर पार्क इलाके में आरो प्लांट कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति के घर रुका हुआ है. पुख्ता जानकारी मिलने के बाद गुजरात ATS के साथ एक टीम को तैयार किया गया.

इसमें कच्छ SP की मदद से SOG टीम के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. दबिश के दौरान विकास और दिंकेश को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए अहमदाबाद लाया गया. इसके बाद गुजरात ATS ने दोनों को हरियाणा STF को सौंप दिया. अब हरियाणा पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement