गोवा अग्निकांड: चार दिन की पुलिस रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स, इस नए एंगल से भी हो रही जांच

गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड मामले में पुलिस जांच लगातार तेज होती जा रही है. लूथरा ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने सात दिन की अतिरिक्त पुलिस कस्टडी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने चार दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है.

इसके अलावा नाइट क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जालसाजी के एंगल से भी जांच की जा रही है. लूथरा भाइयों से जुड़े कुछ दस्तावेजों की जांच बाकी है. इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ जालसाजी की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं.

इस बीच नाइट क्लब में लगी भीषण आग के एक अन्य आरोपी और ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है. पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से खोसला के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस आगजनी में 25 लोगों की मौत हो चुकी है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के वक्त सुरिंदर खोसला गोवा में ही मौजूद थे. हालांकि, आशंका है कि वो अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर को यूनाइटेड किंगडम फरार हो गए. पुलिस ने उन्हें भारत लाने के लिए जरूरी अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया शुरू कर दी है. सेंट्रल एजेंसियों के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

माना जा रहा है कि सुरिंदर खोसला अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिकों में से एक हैं. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जिस जमीन पर नाइट क्लब बना था, वह जमीन सुरिंदर खोसला को लीज पर दी गई थी. इसको लेकर उनकी असली मालिक प्रदीप घाडी अमोनकर के साथ कानूनी लड़ाई चल रही है.

इस मामले में पुलिस अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार लोगों में नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, अजय गुप्ता और पांच अन्य आरोपी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल जांच जारी है.

