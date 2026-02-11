scorecardresearch
 
झारखंड ट्रिपल डेथ मिस्ट्री: दुमका में मिली मां-बेटी की लाश, खूंटी में युवती का शव

झारखंड में बुधवार को तीन लाशें मिलने से सनसनी फैल गई. दुमका में एक महिला और करीब पांच साल की बच्ची के शव बरामद हुए, जबकि खूंटी में 20 साल की युवती की लाश मिली. शुरुआती जांच में तीनों मामलों में हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

झारखंड के दुमका और खूंटी में तीन लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. (Photo: Representational)
झारखंड के दुमका और खूंटी जिलों में बुधवार को तीन लाशें मिलने से हड़कंप मच गया. दुमका में एक महिला और एक छोटी लड़की के शव मिले, जबकि खूंटी जिले में एक युवती की लाश बरामद हुई है. दुमका में सदर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर पुराने इंस्पेक्टर ऑफिस के पास एक महिला और एक लड़की की लाशें मिलीं. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

सदर SDPO बिजय कुमार महतो ने बताया कि महिला की उम्र करीब 35 साल और लड़की की उम्र लगभग 5 साल है. उन्होंने कहा, "हमें एक महिला और एक लड़की की लाशें मिली हैं. उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. माना जा रहा है कि मरने वाली मां और बेटी हैं, हालांकि उनकी पहचान अभी कन्फर्म नहीं हुई है. इसकी जांच शुरू हो रही है."

सदर OC जगरनाथ धन ने बताया कि पहली नजर में यह मामला हत्या का प्रतीत होता है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो सकेगी. इधर खूंटी जिले के तोरपा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक युवती की उम्र करीब 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है.
 
तोरपा OC मुकेश कुमार यादव ने बताया कि अनजान महिला का शव डोडमा गांव में फुलकी नदी के पास एक सुनसान इलाके से बरामद हुआ. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि पहली नजर में यह भी हत्या का मामला लगता है. फिलहाल तीनों मामलों में पुलिस पहचान और संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है. तीन लाशें मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. 

