scorecardresearch
 

Feedback

धर्मस्थल केस: अंतिम चरण में SIT की जांच, जानिए कब आएगी फाइनल रिपोर्ट?

धर्मस्थल में कथित तौर पर कई हत्याओं, बलात्कारों और शवों को दफनाने के सनसनीखेज आरोपों की जांच कर रही एसआईटी अक्टूबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है. राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि फोरेंसिक और केमिकल रिपोर्ट मिलने के बाद यह रिपोर्ट तैयार होकर सरकार को सौंपी जाएगी.

Advertisement
X
धर्मस्थल में सैकड़ों शवों को दफनाने के मामले की जांच एसआईटी कर रही है. (Photo: X/shivamurthygg)
धर्मस्थल में सैकड़ों शवों को दफनाने के मामले की जांच एसआईटी कर रही है. (Photo: X/shivamurthygg)

कर्नाटक के धर्मस्थल में रहस्यमयी हत्याओं, यौन उत्पीड़न और शवों के दफनाने से जुड़ा केस अब अपने निर्णायक दौर में है. गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को बताया कि इस केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) महीने के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है. उन्होंने कहा कि एसआईटी को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, केमिकल एनालिसिस और अन्य जांच रिपोर्ट का इंतजार है. 

उन्होंने कहा कि एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने की तैयारी में है. उन्होंने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा है कि वो 31 अक्टूबर से पहले या दो दिन आगे-पीछे रिपोर्ट दे सकते हैं. उनसे पूरी जानकारी के साथ फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए निर्देशित किया गया है. एसआईटी सबूतों के वैज्ञानिक विश्लेषण में जुटी है. एकत्रित की गईं हड्डियों का केमिकल एनालिसिस किया जा रहा है.

धर्मस्थल कांड में शिकायतकर्ता सीएन चिन्नैया ने दावा किया था कि उसने पिछले दो दशकों में धर्मस्थल में सैकड़ों शवों को दफनाया है. इन शवों में महिलाओं के शव भी शामिल थे, जिन पर यौन उत्पीड़न के निशान थे. उसने यह भी आरोप लगाया था कि इन घटनाओं के पीछे स्थानीय मंदिर के कुछ प्रशासक शामिल थे. हालांकि, बाद में जांच के दौरान उसको झूठी गवाही के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

सम्बंधित ख़बरें

RSS march.
कर्नाटक: दीपोत्सव कार्यक्रम में 'हेट स्पीच' के आरोप में आरएसएस नेता के खिलाफ केस दर्ज 
धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले का रहस्य गहराया, तीनों एक्टिविस्टों को SIT ने जारी किया समन 
छिपाए गए नोटों की गिनती करते लोग. (Photo: Chandni kureshi/ITG)
महिला भिखारी ने कूड़े के ढेर में छिपाए थे रुपये, गिनते-गिनते लोगों के छूटे पसीने 
सौतेले पिता ने की बेटी की हत्या. (Photo: Representational )
सौतेले पिता ने की 7 वर्षीय बेटी की हत्या, मां से लड़ाई के बाद घोंटा गला 
तकनीकी विशेषज्ञ प्रियंका, जिसकी सड़क हादसे में गई जान. (File Photo: Sagay raj/ITG)
बेंगलुरु: गड्ढे से बचने के चक्कर में सड़क पर गिरी Techie... अचानक आए कैंटर ने कुचला 
Advertisement

धार्मिक नगरी धर्मस्थल में रहस्यमयी हत्याओं और रेप के आरोपों ने मंदिर प्रशासन और पुलिस दोनों को कठघरे में ला खड़ा किया. कर्नाटक सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया. जांच के दौरान धर्मस्थल में नेत्रावती नदी के किनारे जंगल वाले इलाकों में कई जगहों पर खुदाई गई. इस दौरान दो लोकेशनों से कंकाल के अवशेष बरामद किए गए. एक नरमुंड भी बरामद किया गया.

एसआईटी की अगली कार्रवाई इन बरामद अवशेषों की फोरेंसिक और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट पर निर्भर है. जांच एजेंसी का मानना है कि इन रिपोर्ट्स से यह साफ हो सकेगा कि बरामद हड्डियां इंसानी हैं या नहीं, और यदि हैं, तो उनकी उम्र, लिंग और मौत का समय क्या है. यही रिपोर्ट एसआईटी की फाइनल सबमिशन का आधार बनेगी. जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट आती है, एसआईटी अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे देगी.

कर्नाटक सरकार को उम्मीद है कि एसआईटी की जांच धर्मस्थल मंदिर शहर के इस रहस्यमय केस की असलियत को उजागर करेगी. फिलहाल प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है ताकि अफवाहों या गलत सूचनाओं से माहौल न बिगड़े. इस रिपोर्ट के आने से न केवल एक धार्मिक नगरी के नाम पर उठे सवालों का जवाब मिलेगा, बल्कि यह भी तय होगा कि दो दशकों से दबे रहस्यों में कितनी सच्चाई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement