दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के बीच लॉरेंस गैंग की दहशत कायम, विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर फायरिंग

दिल्ली पुलिस राजधानी में अपराधियों और संगठित गिरोहों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही थी. इसी बीच गैंगस्टरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली. ऑपरेशन के दौरान ही दिल्ली में फायरिंग की घटनाएं सामने आईं. इससे साफ हो गया कि अपराधी पुलिस कार्रवाई से बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ये वारदात कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौती बन गई है.

विनोद नगर में देर रात फायरिंग

ताजा मामला ईस्ट दिल्ली के विनोद नगर इलाके का है, जहां रात करीब 12:30 बजे एक बिजनेसमैन के घर के बाहर हवाई फायरिंग की गई. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फायरिंग की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए. घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप

सूत्रों के मुताबिक इस फायरिंग के पीछे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि गैंग की ओर से बिजनेसमैन से करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी गई थी. जब पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो डराने के लिए फायरिंग करवाई गई. पुलिस इस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है.

फिरौती नहीं देने पर धमकी

पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह फायरिंग पूरी तरह से एक्सटॉर्शन के दबाव में की गई. गैंग का मकसद बिजनेसमैन और उसके परिवार में दहशत फैलाना था. हवाई फायरिंग के जरिए यह संदेश दिया गया कि मांग पूरी न होने पर बड़ी वारदात हो सकती है. इससे साफ है कि गैंगस्टर अब खुलेआम धमकियों पर उतर आए हैं.

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था

घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. बिजनेसमैन और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. घर के बाहर दो AK-47 से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

दो जगहों पर फायरिंग से हड़कंप

सूत्रों के अनुसार आज दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फायरिंग करवाई गई है. इससे पुलिस महकमे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है. आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है.

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ते गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए ‘ऑपरेशन गैंग बस्ट’ चलाया था. यह ऑपरेशन लगातार 48 घंटे तक चला, जिसमें स्पेशल सेल, वेस्ट और नॉर्थ रेंज की टीमें शामिल थीं. पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी की और 800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

