scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के बीच लॉरेंस गैंग की दहशत कायम, विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर फायरिंग

दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के बीच ईस्ट दिल्ली के विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर फायरिंग हो जाने से हड़कंप मच गया. इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर करोड़ों की फिरौती के लिए वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है.

Advertisement
X
दिल्ली में दो जगहों पर फायरिंग कर दहशत फैला दी गई (फोटो-ITG)
दिल्ली में दो जगहों पर फायरिंग कर दहशत फैला दी गई (फोटो-ITG)

दिल्ली पुलिस राजधानी में अपराधियों और संगठित गिरोहों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही थी. इसी बीच गैंगस्टरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली. ऑपरेशन के दौरान ही दिल्ली में फायरिंग की घटनाएं सामने आईं. इससे साफ हो गया कि अपराधी पुलिस कार्रवाई से बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ये वारदात कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौती बन गई है.

विनोद नगर में देर रात फायरिंग
ताजा मामला ईस्ट दिल्ली के विनोद नगर इलाके का है, जहां रात करीब 12:30 बजे एक बिजनेसमैन के घर के बाहर हवाई फायरिंग की गई. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फायरिंग की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए. घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप
सूत्रों के मुताबिक इस फायरिंग के पीछे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि गैंग की ओर से बिजनेसमैन से करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी गई थी. जब पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो डराने के लिए फायरिंग करवाई गई. पुलिस इस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Police Started Operation Gang Bust
48 घंटे, 9000 पुलिसकर्मी और 4299 जगहों पर रेड... दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन गैंग बस्ट
गैंगरेप का आरोपी दारोगा फरार (Photo: Screengrab)
'दारोगा की नौकरी से मत उलझो, नहीं तो...', कानपुर गैंगरेप पीड़िता के भाई को मिली धमकी
murder after fifty lakh robbery in jamui
कोर्ट से घर लौट रहा था बुजुर्ग, रास्ते में बदमाशों ने गोली से छलनी क‍िया
Iran vs USA conflict & Islamic Revolution of Iran
गुस्सा, इस्लामिक क्रांति और आंदोलन... 47 साल पुरानी अमेरिका-ईरान की दुश्मनी का पूरा किस्सा
Action in Chhattisgarh obscene dance case
ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम, अश्लील डांस और अफसर की मस्ती... PCS अधिकारी के साथ नपे 3 पुलिसकर्मी

फिरौती नहीं देने पर धमकी
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह फायरिंग पूरी तरह से एक्सटॉर्शन के दबाव में की गई. गैंग का मकसद बिजनेसमैन और उसके परिवार में दहशत फैलाना था. हवाई फायरिंग के जरिए यह संदेश दिया गया कि मांग पूरी न होने पर बड़ी वारदात हो सकती है. इससे साफ है कि गैंगस्टर अब खुलेआम धमकियों पर उतर आए हैं.

Advertisement

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था
घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. बिजनेसमैन और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. घर के बाहर दो AK-47 से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

दो जगहों पर फायरिंग से हड़कंप
सूत्रों के अनुसार आज दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फायरिंग करवाई गई है. इससे पुलिस महकमे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है. आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है.

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ते गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए ‘ऑपरेशन गैंग बस्ट’ चलाया था. यह ऑपरेशन लगातार 48 घंटे तक चला, जिसमें स्पेशल सेल, वेस्ट और नॉर्थ रेंज की टीमें शामिल थीं. पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी की और 800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement