हिमाचल प्रदेश से चरस, दिल्ली में सप्लाई... इंटरस्टेट ड्रग रैकेट का खुलासा, 4 तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली-NCR के बीच सक्रिय एक बड़े चरस तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए कुल 1.698 किलो चरस जब्त की है. यह रैकेट पहाड़ी इलाकों से मादक पदार्थ लाकर राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में सप्लाई कर रहा था.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी 12 दिसंबर को हुई, जब कुल्लू जिले के रहने वाले 40 वर्षीय कुंदन लाल को पहाड़गंज स्थित एक होटल से दबोचा गया. उसके पास से 1,136 ग्राम चरस बरामद की गई. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए.

आरोपी कुंदन इससे पहले 2024 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भी एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि बरामद चरस दिल्ली-NCR में सप्लाई की जानी थी. उसकी निशानदेही पर पुलिस को पूर्वी दिल्ली के रहने वाले गौरव वर्मा और पीयूष कुमार उर्फ एलू के बारे में अहम जानकारी मिली.

पुलिस के अनुसार, ये दोनों इस प्रतिबंधित सामान के रिसीवर थे. 13 दिसंबर को पुलिस ने रेड कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस इस नेटवर्क के एक और अहम कड़ी तक पहुंची. कुंदन और अन्य आरोपियों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने कुल्लू जिले के ही रहने वाले मनीष कुमार उर्फ मनीष ठाकुर को चिह्नित किया.

वो इस सप्लाई चेन का एक्टिव मेंबर बताया जा रहा है. 18 दिसंबर को कश्मीरी गेट इलाके में मजनू का टीला ISBT के पास एक विशेष छापे के दौरान मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के वक्त उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से 562 ग्राम चरस बरामद हुई. इन चारों गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने कुल 1.698 किलो चरस जब्त की है.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. राजधानी में नशे की सप्लाई किन इलाकों तक की जा रही थी. इसके साथ ही हिमाचल पुलिस के साथ भी जानकारी साझा की गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर इस रैकेट से जुड़े लोगों का पता लगाया जा सके.

