शादी में रिश्तेदार बनकर आई, लाखों के गहने उड़ाई... बेंगलुरु में ऐसे गिरफ्तार हुई शातिर चोर

शादी समारोह में रिश्तेदार बनकर घुसने वाली एक शातिर महिला बेंगलुरु पुलिस के हत्थे चढ़ गई. मैरिज हॉल से सोने के गहने और नकदी उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार महिला के पास से 32 लाख रुपए कीमत के 262 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए हैं.

शादी समारोह में चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने पकड़ा. (Photo: Representational)
बेंगलुरु में शादी समारोहों को निशाना बनाकर चोरी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला पर रिश्तेदार बनकर मैरिज हॉल में घुसी थी. इसके बाद उसने सोने के गहने और नकदी चुरा लिए थे. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के साथ करीब 32 लाख रुपए कीमत के 262 ग्राम सोने के गहने जब्त करने का दावा किया है.

पुलिस के मुताबिक, बेंगलुरु के मंजूनाथ नगर की रहने वाली एक महिला ने बसवनगुडी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि 23 नवंबर की सुबह वो अपनी मां के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए एक मैरिज हॉल में गई थी. फंक्शन के दौरान दोनों ने एक कमरे में अपना बैग रखा, जिसमें सोने की चेन मौजूद थी.

शिकायतकर्ता के अनुसार, समारोह खत्म होने के बाद जब वो घर लौटी और बैग की जांच की, तो उसमें रखी करीब 3 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन और आर्टिफिशियल कॉलर चेन गायब मिली. इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई, जिसके आधार पर बसवनगुडी थाने में केस दर्ज किया गया. पुलिस ने अलग-अलग एंगल से इस मामले की जांच शुरू कर दी.

इस दौरान पुलिस को मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर 1 दिसंबर को उदयनगर, के.आर. पुरम इलाके से एक महिला को गिरफ्तार किया गया. पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने कबूल किया कि उसने इस केस के अलावा बसवनगुडी थाने में दर्ज दो अन्य चोरी के मामलों में भी वारदात को अंजाम दिया था. सोने के गहने चोरी किए थे.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वह दूसरे जिलों में मैरिज हॉल में होने वाले समारोहों में रिश्तेदार बनकर शामिल होती थी. मौके पाकर सोने के गहने चोरी कर लेती थी. पूछताछ में यह भी सामने आया कि चोरी किए गए गहनों को उसने अपने घर पर रखा और बाद में पति के साथ मिलकर बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया.

पुलिस के अनुसार, 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच आरोपी के घर और बैंक से कुल 262 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 32 लाख रुपए है. उसकी गिरफ्तारी के साथ बसवनगुडी पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के तीन मामलों का खुलासा हुआ है. पुलिस अब अन्य जिलों में हुई ऐसी ही चोरी की घटनाओं से उसके कनेक्शन की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
