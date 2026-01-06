scorecardresearch
 
बेंगलुरु में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 3.2 किलो MDMA जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

बेंगलुरु की अशोक नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.2 किलो MDMA क्रिस्टल जब्त किया है. इसके साथ ही दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं. पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करोड़ों में आंकी गई है. पढ़ें पूरा मामला.

पुलिस इस मामले में आगे भी जांच पड़ताल कर रही है (सांकेतिक फोटो)
Bengaluru MDMA seizure: बेंगलुरु में पुलिस ने एक बड़ी एंटी-नारकोटिक्स कार्रवाई को अंजाम दिया है. अशोक नगर पुलिस ने दो ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार कर 3.2 किलोग्राम MDMA क्रिस्टल जब्त किया है. पुलिस के मुताबिक जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस कार्रवाई से शहर में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. पुलिस को आशंका थी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान युवाओं को निशाना बनाकर नशे की सप्लाई की जा रही है. इसी इनपुट के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

31 दिसंबर को मिली थी गुप्त सूचना
अशोक नगर पुलिस को 31 दिसंबर 2025 को एक अहम गुप्त सूचना मिली थी. जानकारी में बताया गया था कि MDMA क्रिस्टल की बड़ी खेप न्यू ईयर पार्टी के लिए जुटाई जा रही है. सूचना के आधार पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने होसूर रोड स्थित हिंदू श्मशान घाट के पास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. योजनाबद्ध तरीके से पुलिस टीम ने इलाके में जाल बिछाया और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया. यहीं से पूरे ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ.

पूछताछ में आरोपी ने बताया ड्रग्स का खेल
पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कई अहम खुलासे किए. आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने एक साथी की मदद से सस्ते दामों पर MDMA क्रिस्टल खरीदा था. उसका इरादा न्यू ईयर के दौरान ऊंचे दामों पर इसे युवाओं को बेचने का था. आरोपी ने यह भी बताया कि ड्रग्स को पुलिस से बचाने के लिए श्मशान घाट में एक कब्र के पास छिपाया गया था. इस बयान के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया.

श्मशान घाट से 2.48 किलो MDMA बरामद
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने श्मशान घाट के पास छिपाकर रखे गए MDMA क्रिस्टल को बरामद किया. तलाशी के दौरान 2.48 किलोग्राम MDMA क्रिस्टल जब्त किया गया. इसके साथ ही ड्रग्स तस्करी में इस्तेमाल किया गया दोपहिया वाहन और एक मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया गया. पुलिस के अनुसार, ये सामान ड्रग्स की सप्लाई और नेटवर्क से जुड़े अहम सबूत हैं. इस बरामदगी ने पुलिस को पूरे गिरोह तक पहुंचने में मदद की.

दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी
पहले आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई. 4 जनवरी 2026 को पुलिस ने दूसरे आरोपी को बयप्पनहल्ली के मल्लेशपाल्या इलाके से गिरफ्तार किया. इसके बाद उसके सीगाहल्ली, कडुगोडी स्थित घर की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान वहां से 720 ग्राम MDMA क्रिस्टल और बरामद किया गया. इस तरह कुल 3.2 किलो MDMA पुलिस के हाथ लगी. इससे साफ हुआ कि दोनों आरोपी मिलकर बड़े स्तर पर ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे.

अदालत में पेशी, पुलिस रिमांड मंजूर
दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्रग्स कहां से लाई गई और किन-किन इलाकों में इसकी सप्लाई होनी थी. पुलिस को आशंका है कि इस रैकेट के तार किसी बड़े अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं.

ऐसे पूरा हुआ ऑपरेशन
यह पूरी कार्रवाई सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी अक्षय एम. हक्के (आईपीएस) के मार्गदर्शन में की गई. ऑपरेशन का नेतृत्व एसीपी प्रियदर्शिनी ईश्वर सानिकोप्पा और अशोक नगर पुलिस इंस्पेक्टर रवि के.बी. ने किया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी संभव हैं.

