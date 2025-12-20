चॉकलेट का लालच, मासूम बहनों का अपहरण और दरिंदगी... गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर खौफनाक करतूत

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने दो नाबालिग बहनों को किडनैप कर लिया. इसके बाद मानेसर के पास एक सुनसान इलाके में ले जाकर उनमें से एक के साथ रेप किया. इस वारदात के सामने आने बाद पुलिस से बचने की कोशिश में आरोपी फ्लाईओवर से कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए.

पुलिस के मुताबिक, यह सनसनीखेज घटना 13 दिसंबर की है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला 29 वर्षीय सर्वेश मानेसर के पास एक गांव में खेतों में खेल रही छह और आठ साल की दो बहनों को बहला-फुसलाकर अपने ऑटो में बैठा ले गया. आरोपी ने बच्चों को चॉकलेट देने और ऑटो में घुमाने का लालच दिया. दोनों बच्चियों को एक सुनसान जगह पर ले गया.

वहां उसने बड़ी बहन के साथ रेप किया, जबकि छोटी बहन को ऑटो-रिक्शा में बैठाए रखा. इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपी को बच्चियों के साथ देखा और शक होने पर शोर मचा दिया. लोगों के शोर मचाते ही आरोपी मौके से पैदल फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बहनों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

इस घटना के बाद मानेसर पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीमों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू किया. पुलिस को पता चला कि आरोपी कासन गांव में अकेला रहता था. उसकी तलाश लगातार की जा रही थी. सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि सर्वेश गुरुग्राम से भागने की फिराक में है. पुलिस ने उसे पचगांव के पास बस का इंतजार करते हुए देखा.

जैसे ही आरोपी की नजर पुलिस पर पड़ी, वह घबरा गया. जान बचाने के लिए फ्लाईओवर से कूद गया. इस दौरान उसके दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इलाज पूरा होने के बाद आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है. उसकी एक बेटी भी है. उसके खिलाफ मानेसर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. आरोपी से पुलिस हिरासत में विस्तृत पूछताछ की जा रही है. उसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है.

