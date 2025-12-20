scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चॉकलेट का लालच, मासूम बहनों का अपहरण और दरिंदगी... गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर खौफनाक करतूत

गुरुग्राम में एक ऑटो ड्राइवर की हैवानियत ने पूरे इलाके को हिला दिया. दो मासूम बहनों को चॉकलेट का लालच देकर किडनैप किया. सुनसान जगह पर एक बच्ची से रेप किया. पुलिस से बचने की कोशिश में आरोपी फ्लाईओवर से कूद गया. इस दौरान वो दोनों पैर तुड़वा बैठा.

Advertisement
X
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, पुलिस को देखकर फ्लाईओवर से कूद गया. (Photo: Representational)
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, पुलिस को देखकर फ्लाईओवर से कूद गया. (Photo: Representational)

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने दो नाबालिग बहनों को किडनैप कर लिया. इसके बाद मानेसर के पास एक सुनसान इलाके में ले जाकर उनमें से एक के साथ रेप किया. इस वारदात के सामने आने बाद पुलिस से बचने की कोशिश में आरोपी फ्लाईओवर से कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए.

पुलिस के मुताबिक, यह सनसनीखेज घटना 13 दिसंबर की है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला 29 वर्षीय सर्वेश मानेसर के पास एक गांव में खेतों में खेल रही छह और आठ साल की दो बहनों को बहला-फुसलाकर अपने ऑटो में बैठा ले गया. आरोपी ने बच्चों को चॉकलेट देने और ऑटो में घुमाने का लालच दिया. दोनों बच्चियों को एक सुनसान जगह पर ले गया. 

वहां उसने बड़ी बहन के साथ रेप किया, जबकि छोटी बहन को ऑटो-रिक्शा में बैठाए रखा. इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपी को बच्चियों के साथ देखा और शक होने पर शोर मचा दिया. लोगों के शोर मचाते ही आरोपी मौके से पैदल फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बहनों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Haryana Assembly nayab saini
सीएम सैनी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा, वोटिंग से पहले ही कांग्रेस का वॉकआउट
साइको किलर पूनम ने खुद के बेटे का भी कर दिया था कत्ल. (Photo: ITG)
पहले भांजी, फिर बेटे...8 मिनट में दोनों को मार डाला, साइको किलर पूनम ने खोले राज
cm Naib Singh saini
अविश्वास प्रस्ताव पर हुड्डा के साइन न देख CM सैनी बोले, 'कांग्रेस खुद कन्फ्यूज'
Arvind Kejriwal, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann
हरियाणा विधानसभा में रेत पर पंजाब जैसी नीति की हुई डिमांड, केजरीवाल बोले- गर्व की बात
गार्ड ने मर्सिडीज पर बरसाई लाठी. (Photo: Screengrab)
रॉन्ग साइड में गाड़ी दौड़ाई तो हो गया बवाल... सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज पर बरसाए लाठी-डंडे

इस घटना के बाद मानेसर पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीमों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू किया. पुलिस को पता चला कि आरोपी कासन गांव में अकेला रहता था. उसकी तलाश लगातार की जा रही थी. सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि सर्वेश गुरुग्राम से भागने की फिराक में है. पुलिस ने उसे पचगांव के पास बस का इंतजार करते हुए देखा. 

Advertisement

जैसे ही आरोपी की नजर पुलिस पर पड़ी, वह घबरा गया. जान बचाने के लिए फ्लाईओवर से कूद गया. इस दौरान उसके दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इलाज पूरा होने के बाद आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है. उसकी एक बेटी भी है. उसके खिलाफ मानेसर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. आरोपी से पुलिस हिरासत में विस्तृत पूछताछ की जा रही है. उसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement