अमृतसर पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 अत्याधुनिक पिस्टल के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर Glock 9mm समेत 5 अवैध पिस्टल बरामद की हैं. जांच में पाकिस्तान स्थित तस्करों से सीधे संपर्क का खुलासा भी हुआ है, जो चिंता की बात हो सकता है. पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

पुलिस ने हथियारों के साथ दो आरोपियों को पकड़ा है (फोटो-ITG)
पुलिस ने हथियारों के साथ दो आरोपियों को पकड़ा है (फोटो-ITG)

अमृतसर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. कमिश्नरेट पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़ किया है. बरामद हथियारों में Glock 9mm और .30 बोर जैसी अत्याधुनिक पिस्टल शामिल हैं. शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे तस्करों के सीधे संपर्क में थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

पांच पिस्टल बरामद
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया. कार्रवाई के दौरान दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. तलाशी में उनके पास से पांच अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुईं. इनमें Glock 9mm और .30 बोर जैसी खतरनाक हथियार शामिल हैं. ये हथियार किसी बड़ी वारदात की आशंका को जन्म दे रहे थे. पुलिस का कहना है कि यह बरामदगी शहर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है. समय रहते कार्रवाई ने संभावित खतरे को टाल दिया.

पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में गंभीर तथ्य सामने आए हैं. गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान में सक्रिय तस्करों के सीधे संपर्क में थे. ये संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बनाए गए थे. सरहद पार से अवैध हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क संचालित हो रहा था. डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर सौदे तय किए जाते थे. इससे साफ है कि तस्करी का तरीका अब और ज्यादा संगठित और हाईटेक हो चुका है.

Arms Act के तहत केस दर्ज
इस मामले में थाना गेट हकीमा, अमृतसर में Arms Act के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है. आगे और पीछे जुड़े लिंक की गहन जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश है कि हथियार कहां-कहां सप्लाई किए जाने थे. साथ ही यह भी जांच हो रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं.
 

